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Более 9 миллионов пассажиров перевезли поезда ЦППК в новогодние каникулы
Более 9 миллионов пассажиров перевезли поезда ЦППК в новогодние каникулы - РИА Новости, 09.01.2024
Более 9 миллионов пассажиров перевезли поезда ЦППК в новогодние каникулы
Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли более девяти миллионов пассажиров в период новогодних праздников. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:25
2024-01-09T19:25
2024-01-09T19:25
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли более девяти миллионов пассажиров в период новогодних праздников. Об этом сообщил телеканал "360".В компании уточнили, что самым популярным направлением стало Ярославское. С 30 декабря по 8 января по нему проехали более 1,7 миллиона человек. Также пассажиры в праздники часто выбирали Казанское и Горьковское направления.Отмечается, что в Рождество поезда транспортной компании перевезли 791 тысячу пассажиров.
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