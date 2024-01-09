https://ria.ru/20240109/poezda-1920384307.html

Более 9 миллионов пассажиров перевезли поезда ЦППК в новогодние каникулы

Более 9 миллионов пассажиров перевезли поезда ЦППК в новогодние каникулы - РИА Новости, 09.01.2024

Более 9 миллионов пассажиров перевезли поезда ЦППК в новогодние каникулы

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли более девяти миллионов пассажиров в период новогодних праздников. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:25

2024-01-09T19:25

2024-01-09T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920377681_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_07b73bd43f6a2e127aebbd220a653228.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли более девяти миллионов пассажиров в период новогодних праздников. Об этом сообщил телеканал "360".В компании уточнили, что самым популярным направлением стало Ярославское. С 30 декабря по 8 января по нему проехали более 1,7 миллиона человек. Также пассажиры в праздники часто выбирали Казанское и Горьковское направления.Отмечается, что в Рождество поезда транспортной компании перевезли 791 тысячу пассажиров.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)