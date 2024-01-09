https://ria.ru/20240109/peregrine-1920255127.html

Американский модуль Peregrine уже точно не сядет на Луну, заявил эксперт

Американский модуль Peregrine уже точно не сядет на Луну, заявил эксперт - РИА Новости, 09.01.2024

Американский модуль Peregrine уже точно не сядет на Луну, заявил эксперт

Модуль Peregrine уже точно не сможет сесть на Луну, но его разработчики, скорее всего, попытаются подвести аппарат максимально близко к спутнику Земли, чтобы... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:23

2024-01-09T11:23

2024-01-09T12:08

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Модуль Peregrine уже точно не сможет сесть на Луну, но его разработчики, скорее всего, попытаются подвести аппарат максимально близко к спутнику Земли, чтобы провести научные исследования, рассказал РИА Новости специалист по космическим аппаратам, популяризатор космонавтики, руководитель отдела компании "Образование будущего" Илья Овчинников.Ранее компания Astrobotic сообщила, что запущенный утром в понедельник с мыса Канаверал в США лунный посадочный модуль Peregrine теряет критическое количество топлива из-за проблемы с двигательной установкой. На фото, сделанном наружной камерой Peregrine, видно повреждение многослойной изоляции. Astrobotic надеется, что аппарат удастся с помощью вспомогательных двигателей продержать ещё 40 часов в стабильном положении с ориентацией на Солнце."Сейчас задача - долететь как можно ближе к Луне и собрать научную программу теми средствами, теми датчиками, которые у них есть. О посадке речи точно не идёт уже, потому что максимальное количество топлива они уже отработали, когда пытались строить ориентацию", – сказал Овчинников.Он уточнил, что после работы разгонного блока посадочный модуль был выведен на траекторию полёта к Луне. Для выхода на окололунную орбиту аппарату необходимо будет затормозить у естественного спутника Земли. Эксперт предположил, что сейчас разработчики попытаются сделать это на остатках топлива."Скорее всего, команда разработчиков пытается хоть как-то зацепиться остатками топлива на окололунной орбите. У них на борту находятся масс-спектрометры и детекторы, которые могут ту же экзосферу мерить на определённом расстоянии", - добавил собеседник.На борту построенного по контракту с НАСА модуля на Луну планировалось доставить пять научных инструментов, капсулы с человеческим прахом, камень с Эвереста, а также другие грузы от ряда международных партнеров миссии. Грузоподъемность лендера, который создается для лунной программы НАСА "Артемида", составляет 90 килограммов.РИА Новости / Динамика дняМодуль Peregrine уже точно не сядет на Луну, но, возможно, проведет научные исследования с ее орбиты - эксперт РИА Новости

https://ria.ru/20240106/solntse-1919941148.html

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в мире, космос - риа наука, луна, земля, канаверал, наса