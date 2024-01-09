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В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта - РИА Новости, 09.01.2024
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17:05 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/pasport-1920356628.html
В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта
В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта - РИА Новости, 09.01.2024
В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта
Российские паспорта получили уже 62 прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины, решается вопрос урегулирования правового статуса и других беженцев,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:05
2024-01-09T17:05
палестина
россия
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МАХАЧКАЛА, 9 янв - РИА Новости. Российские паспорта получили уже 62 прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины, решается вопрос урегулирования правового статуса и других беженцев, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. В настоящее время в Дагестане находятся 156 эвакуированных из сектора Газа, в том числе 81 ребенок. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения. "В Дагестане продолжается работа по поддержке вынужденных переселенцев из Палестины &lt;…&gt; Внутрироссийские паспорта в настоящее время уже получили 62 человека. Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев на территории России &lt;…&gt; Такую информацию на совещании под руководством (главы республики – ред.) Сергея Меликова озвучил глава регионального минтруда Мурад Казиев", – говорится в сообщении. Также, по словам министра, для палестинцев оформлены страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН), выдача которых планируется в первые рабочие дни января. В последующем будет рассмотрена возможность оформления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. По данным властей, беженцы полностью обеспечены теплой одеждой и средствами первой необходимости. Кроме того, "на постоянной основе оказывается психологическая помощь, проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия и медицинский осмотр".
https://ria.ru/20240109/romanovski-1920297730.html
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палестина, россия
Палестина, Россия
В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта

В Дагестане более 60 беженцам из Палестины вручили российские паспорта

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Российский паспорт. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 янв - РИА Новости. Российские паспорта получили уже 62 прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины, решается вопрос урегулирования правового статуса и других беженцев, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.
В настоящее время в Дагестане находятся 156 эвакуированных из сектора Газа, в том числе 81 ребенок. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.
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"В Дагестане продолжается работа по поддержке вынужденных переселенцев из Палестины <…> Внутрироссийские паспорта в настоящее время уже получили 62 человека. Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев на территории России <…> Такую информацию на совещании под руководством (главы республики – ред.) Сергея Меликова озвучил глава регионального минтруда Мурад Казиев", – говорится в сообщении.
Также, по словам министра, для палестинцев оформлены страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН), выдача которых планируется в первые рабочие дни января. В последующем будет рассмотрена возможность оформления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
По данным властей, беженцы полностью обеспечены теплой одеждой и средствами первой необходимости. Кроме того, "на постоянной основе оказывается психологическая помощь, проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия и медицинский осмотр".
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