https://ria.ru/20240109/pasport-1920356628.html
В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта
В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта - РИА Новости, 09.01.2024
В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта
Российские паспорта получили уже 62 прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины, решается вопрос урегулирования правового статуса и других беженцев,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:05
2024-01-09T17:05
2024-01-09T17:05
палестина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766513450b7414cc780345e24e0e0256.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 янв - РИА Новости. Российские паспорта получили уже 62 прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины, решается вопрос урегулирования правового статуса и других беженцев, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. В настоящее время в Дагестане находятся 156 эвакуированных из сектора Газа, в том числе 81 ребенок. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения. "В Дагестане продолжается работа по поддержке вынужденных переселенцев из Палестины <…> Внутрироссийские паспорта в настоящее время уже получили 62 человека. Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев на территории России <…> Такую информацию на совещании под руководством (главы республики – ред.) Сергея Меликова озвучил глава регионального минтруда Мурад Казиев", – говорится в сообщении. Также, по словам министра, для палестинцев оформлены страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН), выдача которых планируется в первые рабочие дни января. В последующем будет рассмотрена возможность оформления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. По данным властей, беженцы полностью обеспечены теплой одеждой и средствами первой необходимости. Кроме того, "на постоянной основе оказывается психологическая помощь, проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия и медицинский осмотр".
https://ria.ru/20240109/romanovski-1920297730.html
https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html
палестина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207400_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7bb760d11d7dfc8ecda0b8315d5d5227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, россия
В Дагестане беженцам из Палестины вручили российские паспорта
В Дагестане более 60 беженцам из Палестины вручили российские паспорта
МАХАЧКАЛА, 9 янв - РИА Новости.
Российские паспорта получили уже 62 прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины, решается вопрос урегулирования правового статуса и других беженцев, сообщается в Telegram-канале
администрации главы республики.
В настоящее время в Дагестане находятся 156 эвакуированных из сектора Газа, в том числе 81 ребенок. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России
"В Дагестане продолжается работа по поддержке вынужденных переселенцев из Палестины <…> Внутрироссийские паспорта в настоящее время уже получили 62 человека. Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев на территории России
<…> Такую информацию на совещании под руководством (главы республики – ред.) Сергея Меликова озвучил глава регионального минтруда Мурад Казиев", – говорится в сообщении.
Также, по словам министра, для палестинцев оформлены страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН), выдача которых планируется в первые рабочие дни января. В последующем будет рассмотрена возможность оформления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
По данным властей, беженцы полностью обеспечены теплой одеждой и средствами первой необходимости. Кроме того, "на постоянной основе оказывается психологическая помощь, проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия и медицинский осмотр".
Американский журналист Лавелль получил российское гражданство