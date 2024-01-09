https://ria.ru/20240109/ozero-1920240888.html

На Дальнем Востоке ввели плату за посещение популярного озера

На Дальнем Востоке ввели плату за посещение популярного озера - РИА Новости, 09.01.2024

На Дальнем Востоке ввели плату за посещение популярного озера

Посещение одного из самых красивых мест Магаданской области, озера Джека Лондона, стало платным: 500 рублей в сутки с человека, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:56

2024-01-09T11:56

2024-01-09T11:56

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МАГАДАН, 9 янв – РИА Новости. Посещение одного из самых красивых мест Магаданской области, озера Джека Лондона, стало платным: 500 рублей в сутки с человека, сообщается на официальном сайте заповедника "Магаданский". "Мы будем очень рады всем, кто захочет побывать этим летом на озере Джека Лондона. Однако напоминаем, что теперь эта территория входит в состав национального парка и посещение ее физическими лицами допускается только при наличии разрешения. Разрешение выдает руководитель ФГБУ "Государственный природный заповедник "Магаданский", – говорится в сообщении. Озеро вошло в национальный парк "Черский", и для посещения территории национального парка нужно запросить разрешение, а после утверждения заявки – перевести деньги. "Утвержденная плата (500 рублей за одни сутки) берется за посещение территории национального парка одним человеком. Разрешение на посещение выдается после подачи заявки на посещение и факта оплаты. Для сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории национального парка в постоянном режиме, устанавливается особый, более длительный режим пребывания", – уточняет заповедник.Озеро Джека Лондона находится в верховьях реки Колымы в Ягоднинском районе Магаданской области.

https://ria.ru/20240109/gollandets-1918666153.html

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