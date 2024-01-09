https://ria.ru/20240109/otoplenie-1920264335.html
В Дмитрове отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов
В Дмитрове отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов - РИА Новости, 09.01.2024
В Дмитрове отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов
Подача отопления и горячей воды возобновлена в 22 жилых домах Дмитрова, школе и детсаду, работу по обеспечению теплом оставшихся восьми домов планируют... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:50
2024-01-09T11:50
2024-01-09T11:50
происшествия
дмитров
жкх
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подача отопления и горячей воды возобновлена в 22 жилых домах Дмитрова, школе и детсаду, работу по обеспечению теплом оставшихся восьми домов планируют завершить в кратчайшие сроки, сообщил глава городского округа Илья Поночевный. Ранее из-за утечки на теплосети от котельной в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове были приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Поночевный отмечал, что над решением проблемы работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен и котельную запустят. "В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения. В данный момент ведутся работы ещё в одном доме и на теплотрассе. Сейчас без отопления остаются восемь домов. Работы будут завершены в кратчайшие сроки", - отметил Поночевный в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920029253.html
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происшествия, дмитров, жкх
Происшествия, Дмитров, ЖКХ
В Дмитрове отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов
Власти Дмитрова: подача отопления возобновлена в 22 домах, школе и детсаду