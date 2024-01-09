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Аграрии Кузбасса получили 50 миллионов рублей за освоение земель - РИА Новости, 09.01.2024
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13:43 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/osvoenie_zemel-1920298345.html
Аграрии Кузбасса получили 50 миллионов рублей за освоение земель
Аграрии Кузбасса получили 50 миллионов рублей за освоение земель - РИА Новости, 09.01.2024
Аграрии Кузбасса получили 50 миллионов рублей за освоение земель
Аграрии Кузбасса получили 50 миллионов рублей за освоение неиспользуемых земель, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:43
2024-01-09T13:43
кемеровская область
земельные участки
агрокультуры
сергей цивилев
регионы
госпрограмма
компенсации
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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Аграрии Кузбасса получили 50 миллионов рублей за освоение неиспользуемых земель, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В 2023 году введено в оборот 27,9 тысячи гектаров пашни. Кузбасским аграриям по региональной программе компенсируют до 90% затрат на ввод в оборот брошенных земель. "Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность страны. Поэтому ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель является приоритетом в работе правительства Кузбасса. Эта земля должна приносить урожай и тем самым повышать обеспеченность региона своими продуктами. В минувшем году объем господдержки составил 50 миллионов рублей, 25 сельхозпроизводителей получили субсидии. На 2024 год муниципалитетам необходимо освоить не менее 20 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. В целом в 2023 году в Кузбассе план по вводу в оборот выполнен на 105%. Необходимо было освоить не менее 26,5 тысячи гектаров. Плановые значения перевыполнили аграрии Прокопьевского, Мариинского, Промышленновского, Новокузнецкого, Беловского и Гурьевского округов. В соответствии с программой, возмещается часть затрат на восстановление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, исходя из ставки на 1 гектар. Отмечается, что с 2018 года введено в оборот 157 тысячи гектаров, что составляет 52,3% всех неиспользуемых сельхозземель. Это позволило увеличить посевную площадь под зерновые, зернобобовые и технические культуры на 101 тысячу гектаров. Еще 56 тысяч гектаров введенных в оборот земель занимают паровые поля, то есть свободные от возделывания основных сельскохозяйственных культур, но обрабатываемые и удобряемые. Наличие таких земель в структуре севооборота способствует улучшению плодородия почвы. Всего до 2030 года планируется ввести еще порядка 150 тысяч гектаров.
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кемеровская область, земельные участки, агрокультуры, сергей цивилев, регионы, госпрограмма, компенсации
Кемеровская область, Земельные участки, агрокультуры, Сергей Цивилев, Регионы, Госпрограмма, компенсации

Аграрии Кузбасса получили 50 миллионов рублей за освоение земель

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаАграрии Кузбасса во время уборки урожая
Аграрии Кузбасса во время уборки урожая
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Аграрии Кузбасса во время уборки урожая
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Аграрии Кузбасса получили 50 миллионов рублей за освоение неиспользуемых земель, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
В 2023 году введено в оборот 27,9 тысячи гектаров пашни. Кузбасским аграриям по региональной программе компенсируют до 90% затрат на ввод в оборот брошенных земель.
"Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность страны. Поэтому ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель является приоритетом в работе правительства Кузбасса. Эта земля должна приносить урожай и тем самым повышать обеспеченность региона своими продуктами. В минувшем году объем господдержки составил 50 миллионов рублей, 25 сельхозпроизводителей получили субсидии. На 2024 год муниципалитетам необходимо освоить не менее 20 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
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В целом в 2023 году в Кузбассе план по вводу в оборот выполнен на 105%. Необходимо было освоить не менее 26,5 тысячи гектаров. Плановые значения перевыполнили аграрии Прокопьевского, Мариинского, Промышленновского, Новокузнецкого, Беловского и Гурьевского округов.
В соответствии с программой, возмещается часть затрат на восстановление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, исходя из ставки на 1 гектар.
Отмечается, что с 2018 года введено в оборот 157 тысячи гектаров, что составляет 52,3% всех неиспользуемых сельхозземель. Это позволило увеличить посевную площадь под зерновые, зернобобовые и технические культуры на 101 тысячу гектаров. Еще 56 тысяч гектаров введенных в оборот земель занимают паровые поля, то есть свободные от возделывания основных сельскохозяйственных культур, но обрабатываемые и удобряемые. Наличие таких земель в структуре севооборота способствует улучшению плодородия почвы. Всего до 2030 года планируется ввести еще порядка 150 тысяч гектаров.
 
Кемеровская областьЗемельные участкиагрокультурыСергей ЦивилевРегионыГоспрограммакомпенсации
 
 
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