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Температура Мирового океана бьет рекорды, заявили в службе мониторинга - РИА Новости, 09.01.2024
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17:28 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/okean-1920361931.html
Температура Мирового океана бьет рекорды, заявили в службе мониторинга
Температура Мирового океана бьет рекорды, заявили в службе мониторинга - РИА Новости, 09.01.2024
Температура Мирового океана бьет рекорды, заявили в службе мониторинга
Средняя температура поверхности Мирового океана в течение 2023 года оставалась необычно высокой, побив рекорды за период с апреля по декабрь, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:28
2024-01-09T17:28
в мире
температура
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ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Средняя температура поверхности Мирового океана в течение 2023 года оставалась необычно высокой, побив рекорды за период с апреля по декабрь, сообщает европейская служба мониторинга Copernicus. "Важным фактором, обусловившим необычные температуры воздуха в течение 2023 года, стали беспрецедентно высокие температуры поверхности океана. Средние глобальные значения температур морской поверхности за период с апреля по декабрь были самыми высокими для этого времени года", – сказано в сообщении на сайте службы. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
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в мире, температура
В мире, Температура
Температура Мирового океана бьет рекорды, заявили в службе мониторинга

Copernicus: средняя температура поверхности Мирового океана бьет рекорды

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Средняя температура поверхности Мирового океана в течение 2023 года оставалась необычно высокой, побив рекорды за период с апреля по декабрь, сообщает европейская служба мониторинга Copernicus.
«
"Важным фактором, обусловившим необычные температуры воздуха в течение 2023 года, стали беспрецедентно высокие температуры поверхности океана. Средние глобальные значения температур морской поверхности за период с апреля по декабрь были самыми высокими для этого времени года", – сказано в сообщении на сайте службы.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
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