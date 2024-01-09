https://ria.ru/20240109/okean-1920361931.html

Температура Мирового океана бьет рекорды, заявили в службе мониторинга

Температура Мирового океана бьет рекорды, заявили в службе мониторинга - РИА Новости, 09.01.2024

Температура Мирового океана бьет рекорды, заявили в службе мониторинга

Средняя температура поверхности Мирового океана в течение 2023 года оставалась необычно высокой, побив рекорды за период с апреля по декабрь, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:28

2024-01-09T17:28

2024-01-09T17:28

в мире

температура

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ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Средняя температура поверхности Мирового океана в течение 2023 года оставалась необычно высокой, побив рекорды за период с апреля по декабрь, сообщает европейская служба мониторинга Copernicus. "Важным фактором, обусловившим необычные температуры воздуха в течение 2023 года, стали беспрецедентно высокие температуры поверхности океана. Средние глобальные значения температур морской поверхности за период с апреля по декабрь были самыми высокими для этого времени года", – сказано в сообщении на сайте службы. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

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2024

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в мире, температура