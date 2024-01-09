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Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.01.2024
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР 12 боеприпасов, в том числе кассетного типа, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:30
2024-01-09T20:30
2024-01-09T20:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР 12 боеприпасов, в том числе кассетного типа, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано четыре обстрела, выпущено 12 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель и получила ранения мирная жительница 1945 года рождения. Кроме того, в результате обстрела города были повреждены здания центра детского творчества, амбулатория и АЗС. В Петровском районе Донецка зафиксированы повреждения пяти жилых домов.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли ДНР
Пушилин: украинские войска выпустили 12 боеприпасов по ДНР