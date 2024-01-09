https://ria.ru/20240109/obstrel-1920390303.html

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.01.2024

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР 12 боеприпасов, в том числе кассетного типа, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:30

2024-01-09T20:30

2024-01-09T20:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР 12 боеприпасов, в том числе кассетного типа, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано четыре обстрела, выпущено 12 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель и получила ранения мирная жительница 1945 года рождения. Кроме того, в результате обстрела города были повреждены здания центра детского творчества, амбулатория и АЗС. В Петровском районе Донецка зафиксированы повреждения пяти жилых домов.

донецкая народная республика

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины