https://ria.ru/20240109/obstrel-1920376995.html

В Горловке при обстреле повреждено здание поликлиники

В Горловке при обстреле повреждено здание поликлиники - РИА Новости, 09.01.2024

В Горловке при обстреле повреждено здание поликлиники

Здание поликлиники в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:49

2024-01-09T18:49

2024-01-09T18:49

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Здание поликлиники в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом украинских террористов повреждена поликлиника в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 18.25 ВСУ продолжили обстрел Горловки, выпустив по городу еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. До этого Горловка во вторник два раза подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240109/obstrel-1920371598.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донецк, вооруженные силы украины