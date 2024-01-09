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В Горловке при обстреле повреждено здание поликлиники - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920376995.html
В Горловке при обстреле повреждено здание поликлиники
В Горловке при обстреле повреждено здание поликлиники - РИА Новости, 09.01.2024
В Горловке при обстреле повреждено здание поликлиники
Здание поликлиники в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:49
2024-01-09T18:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Здание поликлиники в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом украинских террористов повреждена поликлиника в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 18.25 ВСУ продолжили обстрел Горловки, выпустив по городу еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. До этого Горловка во вторник два раза подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920371598.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Горловке при обстреле повреждено здание поликлиники

Приходько: здание поликлиники повреждено в Горловке при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Здание поликлиники в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Обстрелом украинских террористов повреждена поликлиника в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 18.25 ВСУ продолжили обстрел Горловки, выпустив по городу еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. До этого Горловка во вторник два раза подверглась обстрелу со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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