https://ria.ru/20240109/novosibirsk-1920305965.html

В Новосибирске дали срок продавцу супермаркета за ребенка в холодильнике

В Новосибирске дали срок продавцу супермаркета за ребенка в холодильнике - РИА Новости, 09.01.2024

В Новосибирске дали срок продавцу супермаркета за ребенка в холодильнике

Дзержинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил сотрудника одного из городских супермаркетов к трем годам лишения свободы условно за то, что он... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:25

2024-01-09T14:25

2024-01-09T14:25

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил сотрудника одного из городских супермаркетов к трем годам лишения свободы условно за то, что он запер нашедшего просроченные продукты мальчика в холодильной камере. "Судом в отношении Киреева Е.А. провозглашен обвинительный приговор, согласно которому он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, не связанное с похищением), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком один год шесть месяцев", - говорится в сообщении суда. По данным СУСК по Новосибирской области, вечером 23 июля 2022 года сотрудник магазина закрыл в холодильной камере супермаркета девятилетнего мальчика после того, как тот попросил убрать просроченные продукты с прилавков. В прокуратуре уточнили, что речь идет о 49-летнем продавце супермаркета "Мария-Ра". Он свою вину не признал. Суд также частично удовлетворил гражданский иск законного представителя мальчика. С мужчины в счет компенсации морального вреда взыскано 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html

новосибирск

россия

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область