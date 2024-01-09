https://ria.ru/20240109/moldavia-1920384603.html

Молдавская оппозиция заявила о росте стоимости жизни в стране

Молдавская оппозиция заявила о росте стоимости жизни в стране - РИА Новости, 09.01.2024

Молдавская оппозиция заявила о росте стоимости жизни в стране

Представители оппозиционной молдавской партии "Шанс" заявили, что в стране все дороже становится стоимость жизни, при этом прогресса в экономике не наблюдается. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:29

2024-01-09T19:29

2024-01-09T19:29

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КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Представители оппозиционной молдавской партии "Шанс" заявили, что в стране все дороже становится стоимость жизни, при этом прогресса в экономике не наблюдается. "Жить в нашей стране становится все дороже. В 2023 году при инфляции в 14% индекс реальных доходов граждан вырос всего на 5,9%. Но есть и рост - буквально космический. Стремительно растет стоимость жизни. По этому пункту мы уверенно лидируем и уже почти шагнули в ЕС, догнали Румынию и перегнали Россию", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии "Шанс". В оппозиции считают, что жизнь в Молдавии можно описать двумя словами: невыносимо дорого. При этом партия "Шанс" обращает внимание на катастрофу в сельском хозяйстве - потерю экспортных рынков, логистические и транспортные проблемы, отсутствие внутреннего спроса обесценили продукцию фермеров. Это привело к тому, что Молдавия не в состоянии реализовать излишки урожая прошлого года. "Не лучше ситуация в промышленности. Высокие тарифы на коммуналку и завышенная стоимость энергоносителей сделали наши производства неконкурентноспособными. И уже сейчас мы сталкиваемся с исчезновением целых отраслей", - добавили представители оппозиции. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.

https://ria.ru/20240109/moldavia-1920374767.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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молдавия, румыния, евросоюз, в мире