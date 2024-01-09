https://ria.ru/20240109/moldavia-1920384603.html
Молдавская оппозиция заявила о росте стоимости жизни в стране
Молдавская оппозиция заявила о росте стоимости жизни в стране - РИА Новости, 09.01.2024
Молдавская оппозиция заявила о росте стоимости жизни в стране
Представители оппозиционной молдавской партии "Шанс" заявили, что в стране все дороже становится стоимость жизни, при этом прогресса в экономике не наблюдается. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:29
2024-01-09T19:29
2024-01-09T19:29
молдавия
румыния
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Представители оппозиционной молдавской партии "Шанс" заявили, что в стране все дороже становится стоимость жизни, при этом прогресса в экономике не наблюдается. "Жить в нашей стране становится все дороже. В 2023 году при инфляции в 14% индекс реальных доходов граждан вырос всего на 5,9%. Но есть и рост - буквально космический. Стремительно растет стоимость жизни. По этому пункту мы уверенно лидируем и уже почти шагнули в ЕС, догнали Румынию и перегнали Россию", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии "Шанс". В оппозиции считают, что жизнь в Молдавии можно описать двумя словами: невыносимо дорого. При этом партия "Шанс" обращает внимание на катастрофу в сельском хозяйстве - потерю экспортных рынков, логистические и транспортные проблемы, отсутствие внутреннего спроса обесценили продукцию фермеров. Это привело к тому, что Молдавия не в состоянии реализовать излишки урожая прошлого года. "Не лучше ситуация в промышленности. Высокие тарифы на коммуналку и завышенная стоимость энергоносителей сделали наши производства неконкурентноспособными. И уже сейчас мы сталкиваемся с исчезновением целых отраслей", - добавили представители оппозиции. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.
https://ria.ru/20240109/moldavia-1920374767.html
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
молдавия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, румыния, евросоюз, в мире
Молдавия, Румыния, Евросоюз, В мире
Молдавская оппозиция заявила о росте стоимости жизни в стране
Молдавская партия "Шанс" заявила о стремительном росте стоимости жизни в стране
КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости.
Представители оппозиционной молдавской партии "Шанс
" заявили, что в стране все дороже становится стоимость жизни, при этом прогресса в экономике не наблюдается.
"Жить в нашей стране становится все дороже. В 2023 году при инфляции в 14% индекс реальных доходов граждан вырос всего на 5,9%. Но есть и рост - буквально космический. Стремительно растет стоимость жизни. По этому пункту мы уверенно лидируем и уже почти шагнули в ЕС
, догнали Румынию
и перегнали Россию", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии "Шанс".
Оппозиция Молдавии заявила о росте числа людей за чертой бедности
В оппозиции считают, что жизнь в Молдавии
можно описать двумя словами: невыносимо дорого.
При этом партия "Шанс" обращает внимание на катастрофу в сельском хозяйстве - потерю экспортных рынков, логистические и транспортные проблемы, отсутствие внутреннего спроса обесценили продукцию фермеров. Это привело к тому, что Молдавия не в состоянии реализовать излишки урожая прошлого года.
"Не лучше ситуация в промышленности. Высокие тарифы на коммуналку и завышенная стоимость энергоносителей сделали наши производства неконкурентноспособными. И уже сейчас мы сталкиваемся с исчезновением целых отраслей", - добавили представители оппозиции.
В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ