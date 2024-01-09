https://ria.ru/20240109/moldavia-1920374767.html

Оппозиция Молдавии заявила о росте числа людей за чертой бедности

Оппозиция Молдавии заявила о росте числа людей за чертой бедности - РИА Новости, 09.01.2024

Оппозиция Молдавии заявила о росте числа людей за чертой бедности

Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" не видят смысла тратить деньги на референдум по вступлению в ЕС, если власти не собираются менять... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:34

2024-01-09T18:34

2024-01-09T18:34

в мире

молдавия

украина

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" не видят смысла тратить деньги на референдум по вступлению в ЕС, если власти не собираются менять курс, а в стране растет уровень бедности. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. "Зачем тратить миллионы леев на референдум о курсе на ЕС, если за нас уже и так все решили? В ситуации, когда в Молдавии каждый день увеличивается количество людей, находящихся за чертой бедности, власть продолжает тратить миллионы леев на обещания "хорошего будущего в ЕС", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы. Оппозиция отмечает, что МИД создал 13 новых должностей для лиц, которые будут продвигать процесс евроинтеграции. По мнению оппозиционеров, увеличение расходов на этих дипломатов приведет к "трате бюджета ради европейских реформ и соблюдения европейских правил, даже в ущерб молдавскому государству". Также в партии "Возрождение" подчеркнули, что еврокомиссию мало волнует экономическая и социальная ситуация в Молдавии, поскольку представители ЕС одобрительно поддерживают ухудшение жизни молдавских граждан. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20240103/moldavia-1919590675.html

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в мире, молдавия, украина, майя санду, евросоюз