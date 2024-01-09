https://ria.ru/20240109/mobilizatsiya-1920390822.html

В Раде назвали проект о мобилизации противоречащим конституции

В Раде назвали проект о мобилизации противоречащим конституции - РИА Новости, 09.01.2024

В Раде назвали проект о мобилизации противоречащим конституции

Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы, заявила в эфире всеукраинского телемарафона депутат... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:37

2024-01-09T20:37

2024-01-09T22:30

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы, заявила в эфире всеукраинского телемарафона депутат Верховной рады Ирина Фриз."Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных — и там их многовато для одного законодательного акта. Если будет одобрено решение представителями монобольшинства, тот текст, который внесен кабмином, он будет содержать все риски и антиконституционные нормы под эгидой, что это будет доработано ко второму чтению", — сказала парламентарий.Как отметил, в свою очередь, депутат Рады Федор Вениславский, в предложенном документе много "дискуссионных положений"."По результатам нашей работы трехдневной мы согласовали нормы, которые устраивают большинство депутатов и Минобороны, осталось несколько положений, которые комитет считает, что они не должны попасть в текст законопроекта, а Минобороны считает, что должны. Речь в первую очередь об электронных повестках, нет согласованности в части инвалидов, которые точно не могут быть мобилизованы", — подчеркнул нардеп.Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря украинское правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.

https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920194988.html

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