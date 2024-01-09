https://ria.ru/20240109/minenergo-1920365322.html

Энергоснабжение в южных регионах России восстановят в течение суток

Энергоснабжение в южных регионах России восстановят в течение суток - РИА Новости, 09.01.2024

Энергоснабжение в южных регионах России восстановят в течение суток

Минэнерго РФ в течение суток ожидает восстановления энергоснабжения в нескольких южных регионах, где оно было нарушено из-за непогоды, сообщил министр... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:39

2024-01-09T17:39

2024-01-09T17:39

происшествия

жкх

россия

ярославская область

луганская народная республика

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ в течение суток ожидает восстановления энергоснабжения в нескольких южных регионах, где оно было нарушено из-за непогоды, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в эфире. Отключения электроэнергии происходили в ряде российских регионов в новогодние праздники из-за неблагоприятных погодных условий на фоне аномально низких температур. Министр пояснил, что нагрузки на электросетевое оборудование превышали допустимые. "Восстановление электроснабжения потребителей в Ярославской области было выполнено ко 2 января, потребителей Луганской народной республики - к 4 января. Восстановление энергоснабжения Ростовской области, Запорожской и Херсонской областей будет выполнено в течение суток при неухудшении погодных условий", - сказал Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24". "Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Донецкой республике. Часть потребителей, около 600 человек, запитаны от альтернативных источников энергоснабжения", - добавил министр.

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920364989.html

россия

ярославская область

луганская народная республика

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происшествия, жкх, россия, ярославская область, луганская народная республика, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)