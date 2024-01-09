https://ria.ru/20240109/lesozavodsk-1920298000.html
Транспортное предприятие создадут в оставшемся без автобусов Лесозаводске
Транспортное предприятие создадут в оставшемся без автобусов Лесозаводске - РИА Новости, 09.01.2024
Транспортное предприятие создадут в оставшемся без автобусов Лесозаводске
Муниципальное транспортное предприятие создадут в городе Лесозаводске в Приморье, где в декабре из-за бойкота частного перевозчика жители остались без... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:43
2024-01-09T13:43
2024-01-09T13:50
жкх
лесозаводск
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920299358_0:7:750:429_1920x0_80_0_0_3bde33c9dd082d47e9a57783b8daab41.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Муниципальное транспортное предприятие создадут в городе Лесозаводске в Приморье, где в декабре из-за бойкота частного перевозчика жители остались без общественного транспорта, такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, сообщает правительство региона. В конце декабря власти Лесозаводска, где живут порядка 35 тысяч человек, информировали, что жители города остались без общественного транспорта, единственный перевозчик - компания "Дальатп" - перегнал все автобусы из города и перестал выходить на связь. За день до этого прокуратура Приморья сообщала, что организована проверка информации о задержках зарплаты работникам ООО "Дальапт", из-за чего утром 26 декабря пять автобусов не вышли на маршруты в установленное время. Сообщалось, что руководитель организации был вызван в межрайонную прокуратуру. Позже надзорное ведомство сообщило о возбуждении следователями в отношении перевозчика уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В муниципалитете необходимо создать свое транспортное предприятие во избежание подобных проблем в будущем. Нужно приобрести автобусы, организовать эту работу. К концу января Ленар Мидхатович (Нуриев, заместитель председателя правительства Приморья – ред.) представит, как организовано ежедневное пассажирское сообщение из каждого населенного пункта в центр муниципалитета. Люди должны иметь возможность добраться до работы, учреждений здравоохранения и других организаций для получения государственных услуг. Формируйте свою систему муниципального транспорта там, где нет надлежащего подрядчика", – цитирует краевое правительство слова Кожемяко. Глава Лесозаводска Константин Банцеев, слова которого так же приводятся в сообщении, в свою очередь заявил, что местные власти держат ситуацию на контроле: на сегодняшний день из 16 недостающих автобусов в городе курсируют семь, а в среду планируют добавить еще четыре-пять единиц транспорта, в том числе из резерва администрации.
https://ria.ru/20231225/shtraf-1918026693.html
https://ria.ru/20231227/perevozchik-1918427324.html
лесозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920299358_78:0:733:491_1920x0_80_0_0_0a3ede0d5c2a87bb46f7619860c1178e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, лесозаводск, олег кожемяко
ЖКХ, Лесозаводск, Олег Кожемяко
Транспортное предприятие создадут в оставшемся без автобусов Лесозаводске
Муниципальное предприятие создадут в оставшемся без автобусов Лесозаводске
ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Муниципальное транспортное предприятие создадут в городе Лесозаводске в Приморье, где в декабре из-за бойкота частного перевозчика жители остались без общественного транспорта, такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, сообщает правительство региона.
В конце декабря власти Лесозаводска, где живут порядка 35 тысяч человек, информировали, что жители города остались без общественного транспорта, единственный перевозчик - компания "Дальатп" - перегнал все автобусы из города и перестал выходить на связь. За день до этого прокуратура Приморья сообщала, что организована проверка информации о задержках зарплаты работникам ООО "Дальапт", из-за чего утром 26 декабря пять автобусов не вышли на маршруты в установленное время. Сообщалось, что руководитель организации был вызван в межрайонную прокуратуру. Позже надзорное ведомство сообщило о возбуждении следователями в отношении перевозчика уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В России уточнили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров в транспорте
«
"В муниципалитете необходимо создать свое транспортное предприятие во избежание подобных проблем в будущем. Нужно приобрести автобусы, организовать эту работу. К концу января Ленар Мидхатович (Нуриев, заместитель председателя правительства Приморья – ред.) представит, как организовано ежедневное пассажирское сообщение из каждого населенного пункта в центр муниципалитета. Люди должны иметь возможность добраться до работы, учреждений здравоохранения и других организаций для получения государственных услуг. Формируйте свою систему муниципального транспорта там, где нет надлежащего подрядчика", – цитирует краевое правительство слова Кожемяко.
Глава Лесозаводска Константин Банцеев, слова которого так же приводятся в сообщении, в свою очередь заявил, что местные власти держат ситуацию на контроле: на сегодняшний день из 16 недостающих автобусов в городе курсируют семь, а в среду планируют добавить еще четыре-пять единиц транспорта, в том числе из резерва администрации.
Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК