https://ria.ru/20240109/lesozavodsk-1920298000.html

Транспортное предприятие создадут в оставшемся без автобусов Лесозаводске

Транспортное предприятие создадут в оставшемся без автобусов Лесозаводске - РИА Новости, 09.01.2024

Транспортное предприятие создадут в оставшемся без автобусов Лесозаводске

Муниципальное транспортное предприятие создадут в городе Лесозаводске в Приморье, где в декабре из-за бойкота частного перевозчика жители остались без... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:43

2024-01-09T13:43

2024-01-09T13:50

жкх

лесозаводск

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Муниципальное транспортное предприятие создадут в городе Лесозаводске в Приморье, где в декабре из-за бойкота частного перевозчика жители остались без общественного транспорта, такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, сообщает правительство региона. В конце декабря власти Лесозаводска, где живут порядка 35 тысяч человек, информировали, что жители города остались без общественного транспорта, единственный перевозчик - компания "Дальатп" - перегнал все автобусы из города и перестал выходить на связь. За день до этого прокуратура Приморья сообщала, что организована проверка информации о задержках зарплаты работникам ООО "Дальапт", из-за чего утром 26 декабря пять автобусов не вышли на маршруты в установленное время. Сообщалось, что руководитель организации был вызван в межрайонную прокуратуру. Позже надзорное ведомство сообщило о возбуждении следователями в отношении перевозчика уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В муниципалитете необходимо создать свое транспортное предприятие во избежание подобных проблем в будущем. Нужно приобрести автобусы, организовать эту работу. К концу января Ленар Мидхатович (Нуриев, заместитель председателя правительства Приморья – ред.) представит, как организовано ежедневное пассажирское сообщение из каждого населенного пункта в центр муниципалитета. Люди должны иметь возможность добраться до работы, учреждений здравоохранения и других организаций для получения государственных услуг. Формируйте свою систему муниципального транспорта там, где нет надлежащего подрядчика", – цитирует краевое правительство слова Кожемяко. Глава Лесозаводска Константин Банцеев, слова которого так же приводятся в сообщении, в свою очередь заявил, что местные власти держат ситуацию на контроле: на сегодняшний день из 16 недостающих автобусов в городе курсируют семь, а в среду планируют добавить еще четыре-пять единиц транспорта, в том числе из резерва администрации.

https://ria.ru/20231225/shtraf-1918026693.html

https://ria.ru/20231227/perevozchik-1918427324.html

лесозаводск

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жкх, лесозаводск, олег кожемяко