https://ria.ru/20240109/lager-1920304033.html
В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода
В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода - РИА Новости, 09.01.2024
В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода
Воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран" готов принять на три недели из обстреливаемого ВСУ Белгорода более 100 детей и сопровождающих их педагогов,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:11
2024-01-09T14:11
2024-01-09T14:11
воронеж
белгород
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103542/21/1035422129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fff012b277c15fd0f6de920814e11cf5.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран" готов принять на три недели из обстреливаемого ВСУ Белгорода более 100 детей и сопровождающих их педагогов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин. Ранее власти Воронежской области заявили, что регион готов разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из Белгородской области. "Уже завтра готовимся принять детей из Белгорода в нашем круглогодичном лагере. По согласованию с коллегами из соседнего региона более ста ребят и сопровождающий их педотряд на 21 день разместятся в "Голубом экране", - сообщил Кстенин.По словам Кстенина, за минувшие сутки в лагере подготовили корпуса, организовали поставку продуктов, круглосуточную охрану, работу медицинского персонала. "Поставил задачу управлению образования и "Туристско-информационному центру" проработать экскурсионные программы, чтобы как только погода позволит, познакомить гостей с Воронежем. Психологи "Мобильной антикризисной бригады" окажут помощь по первому зову", - написал мэр Воронежа. Кстенин добавил, что другой круглогодичный детский лагерь "Кировец" также будет готов оперативно разместить детей, если потребуется. "Оба лагеря хорошо показали себя и как места отдыха юных граждан, и как пункты временного размещения – там имеется вся требуемая материально-техническая база, опытные сотрудники, к тому же, рядом есть школа и уже отработаны схемы подвоза к ней. Ребята будут в лагере отдыхать, но мы готовы организовать для них и образовательную программу, если возникнет такая необходимость", - сообщил мэр Воронежа.
https://ria.ru/20240109/lager-1920256116.html
https://ria.ru/20240109/vyplaty-1920290758.html
https://ria.ru/20240109/bedgorod-1920277139.html
воронеж
белгород
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103542/21/1035422129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_746584a2111061b4192efe6605466fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, белгород, воронежская область
Воронеж, Белгород, Воронежская область
В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода
Воронежский лагерь готов принять более 100 детей из обстреливаемого Белгорода
ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости.
Воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран" готов принять на три недели из обстреливаемого ВСУ Белгорода более 100 детей и сопровождающих их педагогов, сообщил в своем Telegram-канале
мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Ранее власти Воронежской области
заявили, что регион готов разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из Белгородской области
.
Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях
"Уже завтра готовимся принять детей из Белгорода в нашем круглогодичном лагере. По согласованию с коллегами из соседнего региона более ста ребят и сопровождающий их педотряд на 21 день разместятся в "Голубом экране", - сообщил Кстенин.
По словам Кстенина, за минувшие сутки в лагере подготовили корпуса, организовали поставку продуктов, круглосуточную охрану, работу медицинского персонала.
"Поставил задачу управлению образования и "Туристско-информационному центру" проработать экскурсионные программы, чтобы как только погода позволит, познакомить гостей с Воронежем. Психологи "Мобильной антикризисной бригады" окажут помощь по первому зову", - написал мэр Воронежа.
Первые 12 семей, потерявшие родных при обстреле Белгорода, получат выплаты
Кстенин добавил, что другой круглогодичный детский лагерь "Кировец" также будет готов оперативно разместить детей, если потребуется.
"Оба лагеря хорошо показали себя и как места отдыха юных граждан, и как пункты временного размещения – там имеется вся требуемая материально-техническая база, опытные сотрудники, к тому же, рядом есть школа и уже отработаны схемы подвоза к ней. Ребята будут в лагере отдыхать, но мы готовы организовать для них и образовательную программу, если возникнет такая необходимость", - сообщил мэр Воронежа.
Песков ответил на вопрос, почему стали возможны обстрелы ВСУ Белгорода