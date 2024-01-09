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В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода - РИА Новости, 09.01.2024
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14:11 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/lager-1920304033.html
В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода
В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода - РИА Новости, 09.01.2024
В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода
Воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран" готов принять на три недели из обстреливаемого ВСУ Белгорода более 100 детей и сопровождающих их педагогов,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:11
2024-01-09T14:11
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран" готов принять на три недели из обстреливаемого ВСУ Белгорода более 100 детей и сопровождающих их педагогов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин. Ранее власти Воронежской области заявили, что регион готов разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из Белгородской области. "Уже завтра готовимся принять детей из Белгорода в нашем круглогодичном лагере. По согласованию с коллегами из соседнего региона более ста ребят и сопровождающий их педотряд на 21 день разместятся в "Голубом экране", - сообщил Кстенин.По словам Кстенина, за минувшие сутки в лагере подготовили корпуса, организовали поставку продуктов, круглосуточную охрану, работу медицинского персонала. "Поставил задачу управлению образования и "Туристско-информационному центру" проработать экскурсионные программы, чтобы как только погода позволит, познакомить гостей с Воронежем. Психологи "Мобильной антикризисной бригады" окажут помощь по первому зову", - написал мэр Воронежа. Кстенин добавил, что другой круглогодичный детский лагерь "Кировец" также будет готов оперативно разместить детей, если потребуется. "Оба лагеря хорошо показали себя и как места отдыха юных граждан, и как пункты временного размещения – там имеется вся требуемая материально-техническая база, опытные сотрудники, к тому же, рядом есть школа и уже отработаны схемы подвоза к ней. Ребята будут в лагере отдыхать, но мы готовы организовать для них и образовательную программу, если возникнет такая необходимость", - сообщил мэр Воронежа.
https://ria.ru/20240109/lager-1920256116.html
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воронеж, белгород, воронежская область
Воронеж, Белгород, Воронежская область
В Воронеже готовы принять детей из обстреливаемого Белгорода

Воронежский лагерь готов принять более 100 детей из обстреливаемого Белгорода

© РИА Новости / Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Усольцев
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран" готов принять на три недели из обстреливаемого ВСУ Белгорода более 100 детей и сопровождающих их педагогов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Ранее власти Воронежской области заявили, что регион готов разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из Белгородской области.
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"Уже завтра готовимся принять детей из Белгорода в нашем круглогодичном лагере. По согласованию с коллегами из соседнего региона более ста ребят и сопровождающий их педотряд на 21 день разместятся в "Голубом экране", - сообщил Кстенин.
По словам Кстенина, за минувшие сутки в лагере подготовили корпуса, организовали поставку продуктов, круглосуточную охрану, работу медицинского персонала.
"Поставил задачу управлению образования и "Туристско-информационному центру" проработать экскурсионные программы, чтобы как только погода позволит, познакомить гостей с Воронежем. Психологи "Мобильной антикризисной бригады" окажут помощь по первому зову", - написал мэр Воронежа.
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Кстенин добавил, что другой круглогодичный детский лагерь "Кировец" также будет готов оперативно разместить детей, если потребуется.
"Оба лагеря хорошо показали себя и как места отдыха юных граждан, и как пункты временного размещения – там имеется вся требуемая материально-техническая база, опытные сотрудники, к тому же, рядом есть школа и уже отработаны схемы подвоза к ней. Ребята будут в лагере отдыхать, но мы готовы организовать для них и образовательную программу, если возникнет такая необходимость", - сообщил мэр Воронежа.
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