Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях
Артамонов: Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях
Липецкая область. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях, чтобы обезопасить их от обстрелов со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
"Примем в нашем регионе белгородских детей… Родителей прошу не беспокоиться. Отпускать детей одних далеко, конечно, волнительно. Мы позаботимся о каждом ребёнке. Всё обязательно будет хорошо. Мы с вами и окажем всю возможную помощь Белгородской области", — сообщил Артамонов.
Губернатор рассказал, что в Липецкую область приехали коллеги из Белгородской области, которым во вторник покажут детские лагеря. Те места, которые выберут, подготовят к приезду детей.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим Гладков связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Утром во вторник Гладков сообщил, что он обратился ещё к губернаторам Липецкой, Тульской и Пензенской областей с просьбой принять детей из Белгородской области. По его словам, главы регионов откликнулись мгновенно, сейчас формируются группы.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.