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Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях - РИА Новости, 09.01.2024
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11:30 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/lager-1920256116.html
Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях
Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях - РИА Новости, 09.01.2024
Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях
Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях, чтобы обезопасить их от обстрелов со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:30
2024-01-09T11:30
липецкая область
белгородская область
игорь артамонов
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях, чтобы обезопасить их от обстрелов со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. "Примем в нашем регионе белгородских детей… Родителей прошу не беспокоиться. Отпускать детей одних далеко, конечно, волнительно. Мы позаботимся о каждом ребёнке. Всё обязательно будет хорошо. Мы с вами и окажем всю возможную помощь Белгородской области", — сообщил Артамонов.Губернатор рассказал, что в Липецкую область приехали коллеги из Белгородской области, которым во вторник покажут детские лагеря. Те места, которые выберут, подготовят к приезду детей. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим Гладков связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Утром во вторник Гладков сообщил, что он обратился ещё к губернаторам Липецкой, Тульской и Пензенской областей с просьбой принять детей из Белгородской области. По его словам, главы регионов откликнулись мгновенно, сейчас формируются группы. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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липецкая область, белгородская область, игорь артамонов, вячеслав гладков
Липецкая область, Белгородская область, Игорь Артамонов, Вячеслав Гладков
Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях

Артамонов: Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях

CC BY-SA 4.0 / Alexander-rusin / Липецкая область
Липецкая область - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Alexander-rusin /
Липецкая область. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях, чтобы обезопасить их от обстрелов со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
"Примем в нашем регионе белгородских детей… Родителей прошу не беспокоиться. Отпускать детей одних далеко, конечно, волнительно. Мы позаботимся о каждом ребёнке. Всё обязательно будет хорошо. Мы с вами и окажем всю возможную помощь Белгородской области", — сообщил Артамонов.
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Губернатор рассказал, что в Липецкую область приехали коллеги из Белгородской области, которым во вторник покажут детские лагеря. Те места, которые выберут, подготовят к приезду детей.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим Гладков связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Утром во вторник Гладков сообщил, что он обратился ещё к губернаторам Липецкой, Тульской и Пензенской областей с просьбой принять детей из Белгородской области. По его словам, главы регионов откликнулись мгновенно, сейчас формируются группы.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
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Липецкая областьБелгородская областьИгорь АртамоновВячеслав Гладков
 
 
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