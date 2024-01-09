https://ria.ru/20240109/lager-1920256116.html

Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях

Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях - РИА Новости, 09.01.2024

Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях

Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях, чтобы обезопасить их от обстрелов со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:30

2024-01-09T11:30

2024-01-09T11:30

липецкая область

белгородская область

игорь артамонов

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях, чтобы обезопасить их от обстрелов со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. "Примем в нашем регионе белгородских детей… Родителей прошу не беспокоиться. Отпускать детей одних далеко, конечно, волнительно. Мы позаботимся о каждом ребёнке. Всё обязательно будет хорошо. Мы с вами и окажем всю возможную помощь Белгородской области", — сообщил Артамонов.Губернатор рассказал, что в Липецкую область приехали коллеги из Белгородской области, которым во вторник покажут детские лагеря. Те места, которые выберут, подготовят к приезду детей. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим Гладков связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Утром во вторник Гладков сообщил, что он обратился ещё к губернаторам Липецкой, Тульской и Пензенской областей с просьбой принять детей из Белгородской области. По его словам, главы регионов откликнулись мгновенно, сейчас формируются группы. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.

https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

липецкая область

белгородская область

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липецкая область, белгородская область, игорь артамонов, вячеслав гладков