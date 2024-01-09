https://ria.ru/20240109/krym-1920351566.html

СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году

СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму, однако США, предоставлявшие... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:49

2024-01-09T16:49

2024-01-09T23:57

в мире

россия

киев

сша

валерий залужный

сергей шойгу

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму, однако США, предоставлявшие военную помощь Киеву, не поддержали этот план, сообщает издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова. "Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый сухопутный мост, чтобы изолировать российские силы в Крыму", — говорится в сообщении издания, которое ссылается на книгу "Наши враги исчезнут" ("Our Enemies Will Vanish").Отмечается, что во время обсуждения военных планов с западными партнерами Залужный и Владимир Зеленский выступали за "дерзкое контрнаступление" в направлении Азовского моря. Однако американские чиновники с осторожностью относились к предложениям из Киева, поскольку он не продемонстрировал способность к наступлению. "Мы рекомендовали им взять Херсон, но у них не было обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг. Мы думали, что, если они откусят больше, чем они смогут прожевать на юге, они будут разгромлены", — приводит издание слова чиновника Пентагона из книги Трофимова. По информации журнала, тогда Залужный не согласился с оценкой Вашингтона. Однако, отмечает Business Insider, США контролировали большую часть военной помощи Украине, поэтому споров по поводу предстоящей операции было мало. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Херсонская область — регион России, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Министр обороны Сергей Шойгу поручил в ноябре 2022 года принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920344164.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318697.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, сша, валерий залужный, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша