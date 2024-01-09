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СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2024
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16:49 09.01.2024 (обновлено: 23:57 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/krym-1920351566.html
СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году
СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму, однако США, предоставлявшие... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:49
2024-01-09T23:57
в мире
россия
киев
сша
валерий залужный
сергей шойгу
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму, однако США, предоставлявшие военную помощь Киеву, не поддержали этот план, сообщает издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова. &quot;Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый сухопутный мост, чтобы изолировать российские силы в Крыму&quot;, — говорится в сообщении издания, которое ссылается на книгу &quot;Наши враги исчезнут&quot; (&quot;Our Enemies Will Vanish&quot;).Отмечается, что во время обсуждения военных планов с западными партнерами Залужный и Владимир Зеленский выступали за "дерзкое контрнаступление" в направлении Азовского моря. Однако американские чиновники с осторожностью относились к предложениям из Киева, поскольку он не продемонстрировал способность к наступлению. "Мы рекомендовали им взять Херсон, но у них не было обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг. Мы думали, что, если они откусят больше, чем они смогут прожевать на юге, они будут разгромлены", — приводит издание слова чиновника Пентагона из книги Трофимова. По информации журнала, тогда Залужный не согласился с оценкой Вашингтона. Однако, отмечает Business Insider, США контролировали большую часть военной помощи Украине, поэтому споров по поводу предстоящей операции было мало. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Херсонская область — регион России, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Министр обороны Сергей Шойгу поручил в ноябре 2022 года принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920344164.html
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в мире, россия, киев, сша, валерий залужный, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Россия, Киев, США, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году

BI: Залужный хотел в 2022 году провести операцию в Крыму, но США были против

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму, однако США, предоставлявшие военную помощь Киеву, не поддержали этот план, сообщает издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.
«

"Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый сухопутный мост, чтобы изолировать российские силы в Крыму", — говорится в сообщении издания, которое ссылается на книгу "Наши враги исчезнут" ("Our Enemies Will Vanish").

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Отмечается, что во время обсуждения военных планов с западными партнерами Залужный и Владимир Зеленский выступали за "дерзкое контрнаступление" в направлении Азовского моря. Однако американские чиновники с осторожностью относились к предложениям из Киева, поскольку он не продемонстрировал способность к наступлению.
"Мы рекомендовали им взять Херсон, но у них не было обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг. Мы думали, что, если они откусят больше, чем они смогут прожевать на юге, они будут разгромлены", — приводит издание слова чиновника Пентагона из книги Трофимова.
По информации журнала, тогда Залужный не согласился с оценкой Вашингтона. Однако, отмечает Business Insider, США контролировали большую часть военной помощи Украине, поэтому споров по поводу предстоящей операции было мало.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Херсонская область — регион России, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Министр обороны Сергей Шойгу поручил в ноябре 2022 года принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
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В миреРоссияКиевСШАВалерий ЗалужныйСергей ШойгуВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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