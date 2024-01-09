СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году
BI: Залужный хотел в 2022 году провести операцию в Крыму, но США были против
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму, однако США, предоставлявшие военную помощь Киеву, не поддержали этот план, сообщает издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.
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"Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый сухопутный мост, чтобы изолировать российские силы в Крыму", — говорится в сообщении издания, которое ссылается на книгу "Наши враги исчезнут" ("Our Enemies Will Vanish").
Отмечается, что во время обсуждения военных планов с западными партнерами Залужный и Владимир Зеленский выступали за "дерзкое контрнаступление" в направлении Азовского моря. Однако американские чиновники с осторожностью относились к предложениям из Киева, поскольку он не продемонстрировал способность к наступлению.
По информации журнала, тогда Залужный не согласился с оценкой Вашингтона. Однако, отмечает Business Insider, США контролировали большую часть военной помощи Украине, поэтому споров по поводу предстоящей операции было мало.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Херсонская область — регион России, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Министр обороны Сергей Шойгу поручил в ноябре 2022 года принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.