https://ria.ru/20240109/koronavirus-1920255299.html

В Москве за неделю госпитализировали 595 человек с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 595 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2024

В Москве за неделю госпитализировали 595 человек с COVID-19

С 1 по 7 января в Москве выявили 3649 случаев COVID-19, умерли 24 человека, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:25

2024-01-09T11:25

2024-01-09T11:25

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. С 1 по 7 января в Москве выявили 3649 случаев COVID-19, умерли 24 человека, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 3649, госпитализированы 595 человек, выздоровели 5888 человек, 24 человека умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20231223/koronavirus-1917526849.html

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