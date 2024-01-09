https://ria.ru/20240109/koronavirus-1920255299.html
В Москве за неделю госпитализировали 595 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 595 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве за неделю госпитализировали 595 человек с COVID-19
С 1 по 7 января в Москве выявили 3649 случаев COVID-19, умерли 24 человека, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:25
2024-01-09T11:25
2024-01-09T11:25
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. С 1 по 7 января в Москве выявили 3649 случаев COVID-19, умерли 24 человека, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 3649, госпитализированы 595 человек, выздоровели 5888 человек, 24 человека умерли", - говорится в сводке по столице.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю госпитализировали 595 человек с COVID-19
В Москве за неделю выявили 3649 новых случаев COVID-19, умерли 24 человека