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Замглавы МИД России обсудил с послом Египта конфликт в Газе - РИА Новости, 09.01.2024
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17:19 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/konflikt-1920359939.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта конфликт в Газе
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта конфликт в Газе - РИА Новости, 09.01.2024
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта конфликт в Газе
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил на встрече с послом Египта в Москве Назихом Нагари конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:19
2024-01-09T17:19
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
израиль
египет
хамас
михаил богданов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил на встрече с послом Египта в Москве Назихом Нагари конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также дальнейшее укрепление отношений России и Египта, сообщили в МИД РФ. "Девятого января специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ М.Л. Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Отмечается, что дипломаты преимущественно уделили внимание "актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на продолжающееся вооруженное противостояние между Израилем и ХАМАС в секторе Газа". Стороны также рассмотрели "ряд конкретных вопросов дальнейшего укрепления российско-египетских традиционно дружественных отношений", в том числе "график предстоящих двусторонних мероприятий", добавили в МИД. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиляи Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240108/tsekh-1920198608.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль, египет, хамас, михаил богданов
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Израиль, Египет, ХАМАС, Михаил Богданов
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта конфликт в Газе

МИД РФ: Богданов обсудил с послом Египта конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил на встрече с послом Египта в Москве Назихом Нагари конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также дальнейшее укрепление отношений России и Египта, сообщили в МИД РФ.
"Девятого января специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ М.Л. Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
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Отмечается, что дипломаты преимущественно уделили внимание "актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на продолжающееся вооруженное противостояние между Израилем и ХАМАС в секторе Газа".
Стороны также рассмотрели "ряд конкретных вопросов дальнейшего укрепления российско-египетских традиционно дружественных отношений", в том числе "график предстоящих двусторонних мероприятий", добавили в МИД.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиляи Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Израиле выросло число военных, погибших с начала операции в Газе
Вчера, 12:25
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияИзраильЕгипетХАМАСМихаил Богданов
 
 
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