https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920400304.html
В Климовске могут построить новую котельную
В Климовске могут построить новую котельную - РИА Новости, 09.01.2024
В Климовске могут построить новую котельную
Сейчас рассматривается возможность строительства дополнительной котельной в Климовске на случай непредвиденных обстоятельств, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:52
2024-01-09T21:52
2024-01-09T21:52
климовск
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
жкх
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сейчас рассматривается возможность строительства дополнительной котельной в Климовске на случай непредвиденных обстоятельств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее глава региона сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. При этом проблемы на теплосетях начали проявляться и в других городских округах. На текущий момент из 173 домов в подмосковном Климовске 122 уже подключены к теплоснабжению. "Я дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной. Поэтому рассматриваем резервный вариант, несмотря на то, что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности. Мы лучше проработаем дополнительную возможность, чтобы закрыть тему с теплоснабжением", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920361057.html
климовск
московская область (подмосковье)
подольск
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климовск, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, жкх, общество
Климовск, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев, ЖКХ, Общество
В Климовске могут построить новую котельную
Воробьев: в Климовске прорабатывают вопрос строительства новой котельной