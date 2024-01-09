https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920364989.html

В большую часть домов в Климовске, пострадавших из-за аварии, подали тепло

В большую часть домов в Климовске, пострадавших из-за аварии, подали тепло - РИА Новости, 09.01.2024

В большую часть домов в Климовске, пострадавших из-за аварии, подали тепло

Из 173 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 122 уже подключены к теплоснабжению, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:38

2024-01-09T17:38

2024-01-09T18:09

климовск

московская область (подмосковье)

подольск

андрей воробьев

жкх

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Из 173 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 122 уже подключены к теплоснабжению, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". "Сейчас из 173 домов на момент нашего интервью к теплу подключены 122 дома. Не просто подключены, а, соответственно, тепло пришло в квартиры. Подключенным к дому быть и иметь тепло в квартирах — это разные вещи", — уточнил он.Губернатор пояснил, что при разморозке магистралей тепло идет в дом, но от этого в квартире не становится теплей, потому что в стояках остается воздух. "Это огромная работа в каждой квартире, в подвале, на чердаке, которая сегодня круглосуточно ведется на протяжении многих дней", — добавил он. Полностью отопление восстановят к завтрашнему утру, пообещал губернатор."Сейчас специалисты запускают третий котел. Учитывая то, что он был сломан, мы вызвали специалистов из других городов, в частности из Коломны мощная бригада работает — инженеры. Они запускают третий котел", — сказал он.В целом же, по словам Воробьева, последствия ЧС в Климовске ликвидируют в течение недели."Здесь тоже не хочется сглазить ситуацию. Ситуация серьезная, и давать смелые бравурные прогнозы — это было бы если не глупостью, то ошибкой точно", — заключил глава региона.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

https://ria.ru/20240108/putin-1920206095.html

https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html

климовск

московская область (подмосковье)

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климовск, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, жкх, общество