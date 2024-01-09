https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920364989.html
В большую часть домов в Климовске, пострадавших из-за аварии, подали тепло
В большую часть домов в Климовске, пострадавших из-за аварии, подали тепло - РИА Новости, 09.01.2024
В большую часть домов в Климовске, пострадавших из-за аварии, подали тепло
Из 173 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 122 уже подключены к теплоснабжению, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:38
2024-01-09T17:38
2024-01-09T18:09
климовск
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подольск
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Из 173 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 122 уже подключены к теплоснабжению, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". "Сейчас из 173 домов на момент нашего интервью к теплу подключены 122 дома. Не просто подключены, а, соответственно, тепло пришло в квартиры. Подключенным к дому быть и иметь тепло в квартирах — это разные вещи", — уточнил он.Губернатор пояснил, что при разморозке магистралей тепло идет в дом, но от этого в квартире не становится теплей, потому что в стояках остается воздух. "Это огромная работа в каждой квартире, в подвале, на чердаке, которая сегодня круглосуточно ведется на протяжении многих дней", — добавил он. Полностью отопление восстановят к завтрашнему утру, пообещал губернатор."Сейчас специалисты запускают третий котел. Учитывая то, что он был сломан, мы вызвали специалистов из других городов, в частности из Коломны мощная бригада работает — инженеры. Они запускают третий котел", — сказал он.В целом же, по словам Воробьева, последствия ЧС в Климовске ликвидируют в течение недели."Здесь тоже не хочется сглазить ситуацию. Ситуация серьезная, и давать смелые бравурные прогнозы — это было бы если не глупостью, то ошибкой точно", — заключил глава региона.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
https://ria.ru/20240108/putin-1920206095.html
https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html
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климовск, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, жкх, общество
Климовск, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев, ЖКХ, Общество
В большую часть домов в Климовске, пострадавших из-за аварии, подали тепло
Воробьев: в подмосковном Климовске после ЧП уже отапливаются 122 из 173 домов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Из 173 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 122 уже подключены к теплоснабжению, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире
телеканала "Россия 24".
"Сейчас из 173 домов на момент нашего интервью к теплу подключены 122 дома. Не просто подключены, а, соответственно, тепло пришло в квартиры. Подключенным к дому быть и иметь тепло в квартирах — это разные вещи", — уточнил он.
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Губернатор пояснил, что при разморозке магистралей тепло идет в дом, но от этого в квартире не становится теплей, потому что в стояках остается воздух.
«
"Это огромная работа в каждой квартире, в подвале, на чердаке, которая сегодня круглосуточно ведется на протяжении многих дней", — добавил он.
Полностью отопление восстановят к завтрашнему утру, пообещал губернатор.
"Сейчас специалисты запускают третий котел. Учитывая то, что он был сломан, мы вызвали специалистов из других городов, в частности из Коломны мощная бригада работает — инженеры. Они запускают третий котел", — сказал он.
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В целом же, по словам Воробьева, последствия ЧС в Климовске ликвидируют в течение недели.
"Здесь тоже не хочется сглазить ситуацию. Ситуация серьезная, и давать смелые бравурные прогнозы — это было бы если не глупостью, то ошибкой точно", — заключил глава региона.
Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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