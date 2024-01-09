https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html

Климовский завод после ЧП на котельной национализируют

Климовский завод после ЧП на котельной национализируют - РИА Новости, 09.01.2024

Климовский завод после ЧП на котельной национализируют

Климовский специализированный патронный завод в Подольске перейдет в муниципальную собственность по решению президента, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:22

2024-01-09T14:22

2024-01-09T19:08

московская область (подмосковье)

общество

климовск

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Климовский специализированный патронный завод в Подольске перейдет в муниципальную собственность по решению президента, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."По решению президента был запущен механизм национализации Климовского специализированного патронного завода. После того как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами", — рассказал он.Губернатор добавил, что сейчас из 176 домов к отоплению подключили 86. На месте работают более 200 бригад, половина из них электрики. За каждым домом закреплена отдельная бригада, глава которой контролирует запуск отопления и электричества.Кроме того, Воробьев отметил, что жители Климовска поднимали вопросы о тарифах на ЖКХ — еще до присоединения к Подольску там была самая дорогая вода в Подмосковье. По словам губернатора, вопрос приняли в разработку и тарифы будут изменены.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

https://ria.ru/20240109/podolsk-1920225599.html

московская область (подмосковье)

климовск

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Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), общество, климовск, андрей воробьев