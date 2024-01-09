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Климовский завод после ЧП на котельной национализируют - РИА Новости, 09.01.2024
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14:22 09.01.2024 (обновлено: 19:08 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html
Климовский завод после ЧП на котельной национализируют
Климовский завод после ЧП на котельной национализируют - РИА Новости, 09.01.2024
Климовский завод после ЧП на котельной национализируют
Климовский специализированный патронный завод в Подольске перейдет в муниципальную собственность по решению президента, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:22
2024-01-09T19:08
московская область (подмосковье)
общество
климовск
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Климовский специализированный патронный завод в Подольске перейдет в муниципальную собственность по решению президента, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.&quot;По решению президента был запущен механизм национализации Климовского специализированного патронного завода. После того как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами&quot;, — рассказал он.Губернатор добавил, что сейчас из 176 домов к отоплению подключили 86. На месте работают более 200 бригад, половина из них электрики. За каждым домом закреплена отдельная бригада, глава которой контролирует запуск отопления и электричества.Кроме того, Воробьев отметил, что жители Климовска поднимали вопросы о тарифах на ЖКХ — еще до присоединения к Подольску там была самая дорогая вода в Подмосковье. По словам губернатора, вопрос приняли в разработку и тарифы будут изменены.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
https://ria.ru/20240109/podolsk-1920225599.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество, климовск, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Общество, Климовск, Андрей Воробьев
Климовский завод после ЧП на котельной национализируют

Воробьёв заявил о запуске механизма национализации Климовского патронного завода

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного штаба в микрорайоне Климовск в Подольске, где произошла авария на котельной
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного штаба в микрорайоне Климовск в Подольске, где произошла авария на котельной - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного штаба в микрорайоне Климовск в Подольске, где произошла авария на котельной
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Климовский специализированный патронный завод в Подольске перейдет в муниципальную собственность по решению президента, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«

"По решению президента был запущен механизм национализации Климовского специализированного патронного завода. После того как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами", — рассказал он.

Губернатор добавил, что сейчас из 176 домов к отоплению подключили 86. На месте работают более 200 бригад, половина из них электрики. За каждым домом закреплена отдельная бригада, глава которой контролирует запуск отопления и электричества.
Кроме того, Воробьев отметил, что жители Климовска поднимали вопросы о тарифах на ЖКХ — еще до присоединения к Подольску там была самая дорогая вода в Подмосковье. По словам губернатора, вопрос приняли в разработку и тарифы будут изменены.
Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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