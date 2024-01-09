https://ria.ru/20240109/kadyrov-1920371938.html

В Чечне построят 12 мечетей

В Чечне построят 12 мечетей - РИА Новости, 09.01.2024

В Чечне построят 12 мечетей

В Чечне дали старт строительству 12 мечетей, одна из которых будет названа в честь Зелимхана Кадырова, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:15

2024-01-09T18:15

2024-01-09T18:15

религия

грозный

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. В Чечне дали старт строительству 12 мечетей, одна из которых будет названа в честь Зелимхана Кадырова, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Зелимхан Кадыров, старший брат главы региона, скончался в 2004 году, ему было 30 лет. "Первый рабочий день 2024 года мы начали с благословенного дела – положили начало строительству двух мечетей в Грозном… Первая мечеть вместимостью до 5000 человек будет расположена в центральной части города, на территории строящегося микрорайона. Она названа именем выдающегося религиозного деятеля республики Дауда-Хаджи Хаджимусаева, снискавшего большой почет и уважение в нашем обществе. Вторая, на 3000 верующих, будет возведена по улице Фасадная и названа в честь моего дорогого старшего брата Зелимхана Кадырова. Внешний вид будущих религиозных объектов поражает своей красотой и изяществом. Кроме того, сегодня дан старт строительству еще 10 мечетей в различных районах республики", - написал Кадыров.Работа по выявлению населенных пунктов, нуждающихся в дополнительных религиозных объектах, проводилась Духовным управлением мусульман (ДУМ) Чечни, сообщил Кадыров. Расходы по их строительству берёт на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. ⠀"В течение текущего года представители духовенства под руководством… муфтия ЧР Салаха-Хаджи Межиева продолжат работу в этом направлении. Будут выявлены и определены места с ветхими либо недостаточной вместимостью мечетями", - добавил он. По информации пресс-службы ДУМ Чечни, всего в регионе построено 1412 мечетей, функционируют 15 медресе и 7 школ хафизов, в которых обучаются 670 человек.

https://ria.ru/20240101/gorod-1919394073.html

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грозный, рамзан кадыров