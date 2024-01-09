https://ria.ru/20240109/izrail-1920213268.html

Израиль допускает возвращение палестинцев на север Газы, пишут СМИ

Израиль допускает возвращение палестинцев на север Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024

Израиль допускает возвращение палестинцев на север Газы, пишут СМИ

Власти Израиля не выступают против разрешения палестинцам вернуться на север сектора Газа, но такой шаг, по их мнению, должен быть включен в новую сделку по... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T01:55

2024-01-09T01:55

2024-01-09T01:55

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Власти Израиля не выступают против разрешения палестинцам вернуться на север сектора Газа, но такой шаг, по их мнению, должен быть включен в новую сделку по возвращению заложников палестинского движения ХАМАС, о чем сообщат госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе его визита, пишет издание Axios. Блинкен 5 января начал свою четвертую с октября поездку на Ближний Восток. В ходе предстоящих переговоров с зарубежными коллегами он планирует "обсудить с руководством Израиля проводимую ими военную операцию против ХАМАС". "Хотя Израиль и не выступает принципиально против разрешения палестинцам вернуться на север Газы, чиновники сообщат Блинкену, что решение о таком шаге должно стать частью новой сделки по заложникам", - пишет издание со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников. По словам одного из источников, израильские чиновники полагают, что вопрос возвращения палестинцев является серьезным рычагом давления в руках Израиля, с которым он не готов расставаться без прогресса в переговорах об освобождении заложников ХАМАС. Источник добавил, что о возможности новой сделки станет ясно в течение нескольких недель. Как заявил другой израильский чиновник, и США, и Израиль понимают, что вопрос возвращения жителей севера анклава займет долгое время из-за продолжающихся боев и создавшихся там условий. Источники Axios полагают, что в ходе визита Блинкена в Израиль ему скажут, что израильская сторона готова начать планировать с США и ООН возвращение палестинцев на север сектора Газа или во временные убежища, предоставленные международными организациями. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240109/izrail-1920209309.html

https://ria.ru/20240108/tsekh-1920198608.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

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палестина

сектор газа

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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа