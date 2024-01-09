https://ria.ru/20240109/immunitet-1920390648.html

Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете

Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете - РИА Новости, 09.01.2024

Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете

Адвокат Джон Лауро предупредил, что нынешний президент США Джо Байден может также пойти под суд, если не будет подтвержден юридический иммунитет от уголовного... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:32

2024-01-09T20:32

2024-01-09T20:32

в мире

сша

вашингтон (штат)

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_dda7315869d7f1698a9aa62d959a5239.jpg

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Адвокат Джон Лауро предупредил, что нынешний президент США Джо Байден может также пойти под суд, если не будет подтвержден юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Дональда Трампа. Апелляционный суд Вашингтона во вторник начал разбирать вопрос о подсудности Трампа за вменяемые ему попытки переиграть итоги выборов в период пребывания в должности главы государства. "Если мы согласимся с тем, чего хочет спецпрокурор, чего хочет президент Байден, то мы откроем ящик Пандоры политических преследований", - сказал Лауро журналистам после судебного заседания. "На самом деле Джо Байден также может стать объектом преследования за попытки не дать этому человеку (Трампу) стать следующим президентом США. Нам не нужны политические преследования, нам нужен политический процесс", - добавил он. Трамп просит снять с него обвинения, а прокуратура предлагает отклонить его претензии на юридический иммунитет в федеральном уголовном деле о попытках изменить в свою пользу выборы, проигранные Байдену в 2020 году.

https://ria.ru/20240107/svedeniya-1920072909.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп