Рейтинг@Mail.ru
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/immunitet-1920390648.html
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете - РИА Новости, 09.01.2024
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете
Адвокат Джон Лауро предупредил, что нынешний президент США Джо Байден может также пойти под суд, если не будет подтвержден юридический иммунитет от уголовного... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:32
2024-01-09T20:32
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_dda7315869d7f1698a9aa62d959a5239.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Адвокат Джон Лауро предупредил, что нынешний президент США Джо Байден может также пойти под суд, если не будет подтвержден юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Дональда Трампа. Апелляционный суд Вашингтона во вторник начал разбирать вопрос о подсудности Трампа за вменяемые ему попытки переиграть итоги выборов в период пребывания в должности главы государства. "Если мы согласимся с тем, чего хочет спецпрокурор, чего хочет президент Байден, то мы откроем ящик Пандоры политических преследований", - сказал Лауро журналистам после судебного заседания. "На самом деле Джо Байден также может стать объектом преследования за попытки не дать этому человеку (Трампу) стать следующим президентом США. Нам не нужны политические преследования, нам нужен политический процесс", - добавил он. Трамп просит снять с него обвинения, а прокуратура предлагает отклонить его претензии на юридический иммунитет в федеральном уголовном деле о попытках изменить в свою пользу выборы, проигранные Байдену в 2020 году.
https://ria.ru/20240107/svedeniya-1920072909.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_e98b2ecafc05a00171e994cafc02bec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете

Адвокат Лауро: Байден может пойти под суд, если Трампу откажут в иммунитете

© AP Photo / Alex BrandonТрамп прибыл на суд в Вашингтоне
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Адвокат Джон Лауро предупредил, что нынешний президент США Джо Байден может также пойти под суд, если не будет подтвержден юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Дональда Трампа.
Апелляционный суд Вашингтона во вторник начал разбирать вопрос о подсудности Трампа за вменяемые ему попытки переиграть итоги выборов в период пребывания в должности главы государства.
"Если мы согласимся с тем, чего хочет спецпрокурор, чего хочет президент Байден, то мы откроем ящик Пандоры политических преследований", - сказал Лауро журналистам после судебного заседания.
"На самом деле Джо Байден также может стать объектом преследования за попытки не дать этому человеку (Трампу) стать следующим президентом США. Нам не нужны политические преследования, нам нужен политический процесс", - добавил он.
Трамп просит снять с него обвинения, а прокуратура предлагает отклонить его претензии на юридический иммунитет в федеральном уголовном деле о попытках изменить в свою пользу выборы, проигранные Байдену в 2020 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
СМИ: спецпрокурор узнал новые сведения о Трампе в день атаки на Капитолий
7 января, 18:04
 
В миреСШАВашингтон (штат)Джо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала