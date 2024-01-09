https://ria.ru/20240109/immunitet-1920390648.html
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете - РИА Новости, 09.01.2024
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете
Адвокат Джон Лауро предупредил, что нынешний президент США Джо Байден может также пойти под суд, если не будет подтвержден юридический иммунитет от уголовного... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:32
2024-01-09T20:32
2024-01-09T20:32
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Адвокат Джон Лауро предупредил, что нынешний президент США Джо Байден может также пойти под суд, если не будет подтвержден юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Дональда Трампа. Апелляционный суд Вашингтона во вторник начал разбирать вопрос о подсудности Трампа за вменяемые ему попытки переиграть итоги выборов в период пребывания в должности главы государства. "Если мы согласимся с тем, чего хочет спецпрокурор, чего хочет президент Байден, то мы откроем ящик Пандоры политических преследований", - сказал Лауро журналистам после судебного заседания. "На самом деле Джо Байден также может стать объектом преследования за попытки не дать этому человеку (Трампу) стать следующим президентом США. Нам не нужны политические преследования, нам нужен политический процесс", - добавил он. Трамп просит снять с него обвинения, а прокуратура предлагает отклонить его претензии на юридический иммунитет в федеральном уголовном деле о попытках изменить в свою пользу выборы, проигранные Байдену в 2020 году.
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп
Адвокат заявил о последствиях для Байдена, если Трампу откажут в иммунитете
Адвокат Лауро: Байден может пойти под суд, если Трампу откажут в иммунитете
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Адвокат Джон Лауро предупредил, что нынешний президент США Джо Байден может также пойти под суд, если не будет подтвержден юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Дональда Трампа.
Апелляционный суд Вашингтона
во вторник начал разбирать вопрос о подсудности Трампа за вменяемые ему попытки переиграть итоги выборов в период пребывания в должности главы государства.
"Если мы согласимся с тем, чего хочет спецпрокурор, чего хочет президент Байден, то мы откроем ящик Пандоры политических преследований", - сказал Лауро журналистам после судебного заседания.
"На самом деле Джо Байден также может стать объектом преследования за попытки не дать этому человеку (Трампу) стать следующим президентом США. Нам не нужны политические преследования, нам нужен политический процесс", - добавил он.
Трамп просит снять с него обвинения, а прокуратура предлагает отклонить его претензии на юридический иммунитет в федеральном уголовном деле о попытках изменить в свою пользу выборы, проигранные Байдену в 2020 году.
СМИ: спецпрокурор узнал новые сведения о Трампе в день атаки на Капитолий