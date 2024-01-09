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Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове

Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове - РИА Новости, 09.01.2024

Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в 428 военном госпитале в Саратове встретился с участниками специальной военной операции,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:50

2024-01-09T20:50

2024-01-09T20:58

специальная военная операция на украине

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САРАТОВ, 9 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в 428 военном госпитале в Саратове встретился с участниками специальной военной операции, видеозапись опубликована в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном его работе в регионе. Володин во вторник в своем избирательном округе в Саратовской области побывал в военном госпитале, где пообщался с участниками СВО, которые находятся на лечении. "У вас как дела, как лечение? Отлично?" - спросил Володин у одного из военнослужащих. Собеседник ответил Володину, что "отлично". "Может быть, какие-то просьбы есть, предложения?" - спросил спикер Госдумы, обращаясь к другому военнослужащему. "Хватает, достаточно всего <...> Лечение отличное происходит, персонал хороший", - ответил ему участник спецоперации. "Выздоравливайте", - завершил беседу Володин и пожал руки военнослужащим.

https://ria.ru/20240101/putin-1919369584.html

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саратовская область, саратов, вячеслав володин, госдума рф, общество