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Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 09.01.2024 (обновлено: 20:58 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/gospital-1920391961.html
Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове
Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове - РИА Новости, 09.01.2024
Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в 428 военном госпитале в Саратове встретился с участниками специальной военной операции,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:50
2024-01-09T20:58
специальная военная операция на украине
саратовская область
саратов
вячеслав володин
госдума рф
общество
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САРАТОВ, 9 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в 428 военном госпитале в Саратове встретился с участниками специальной военной операции, видеозапись опубликована в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном его работе в регионе. Володин во вторник в своем избирательном округе в Саратовской области побывал в военном госпитале, где пообщался с участниками СВО, которые находятся на лечении. "У вас как дела, как лечение? Отлично?" - спросил Володин у одного из военнослужащих. Собеседник ответил Володину, что "отлично". "Может быть, какие-то просьбы есть, предложения?" - спросил спикер Госдумы, обращаясь к другому военнослужащему. "Хватает, достаточно всего &lt;...&gt; Лечение отличное происходит, персонал хороший", - ответил ему участник спецоперации. "Выздоравливайте", - завершил беседу Володин и пожал руки военнослужащим.
https://ria.ru/20240101/putin-1919369584.html
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саратовская область, саратов, вячеслав володин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Саратов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове

Володин встретился с участниками СВО в военном госпитале в Саратове

© Володин Саратов/TelegramВячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
© Володин Саратов/Telegram
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
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САРАТОВ, 9 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в 428 военном госпитале в Саратове встретился с участниками специальной военной операции, видеозапись опубликована в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном его работе в регионе.
Володин во вторник в своем избирательном округе в Саратовской области побывал в военном госпитале, где пообщался с участниками СВО, которые находятся на лечении.
"У вас как дела, как лечение? Отлично?" - спросил Володин у одного из военнослужащих.
Собеседник ответил Володину, что "отлично".
© Володин Саратов/TelegramВячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
© Володин Саратов/Telegram
1 из 2
© Володин Саратов/TelegramВячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
© Володин Саратов/Telegram
2 из 2
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
© Володин Саратов/Telegram
1 из 2
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
© Володин Саратов/Telegram
2 из 2
"Может быть, какие-то просьбы есть, предложения?" - спросил спикер Госдумы, обращаясь к другому военнослужащему.
"Хватает, достаточно всего <...> Лечение отличное происходит, персонал хороший", - ответил ему участник спецоперации.
"Выздоравливайте", - завершил беседу Володин и пожал руки военнослужащим.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил
1 января, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьСаратовВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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