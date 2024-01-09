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Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове
Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове - РИА Новости, 09.01.2024
Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в 428 военном госпитале в Саратове встретился с участниками специальной военной операции,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:50
2024-01-09T20:50
2024-01-09T20:58
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САРАТОВ, 9 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в 428 военном госпитале в Саратове встретился с участниками специальной военной операции, видеозапись опубликована в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном его работе в регионе. Володин во вторник в своем избирательном округе в Саратовской области побывал в военном госпитале, где пообщался с участниками СВО, которые находятся на лечении. "У вас как дела, как лечение? Отлично?" - спросил Володин у одного из военнослужащих. Собеседник ответил Володину, что "отлично". "Может быть, какие-то просьбы есть, предложения?" - спросил спикер Госдумы, обращаясь к другому военнослужащему. "Хватает, достаточно всего <...> Лечение отличное происходит, персонал хороший", - ответил ему участник спецоперации. "Выздоравливайте", - завершил беседу Володин и пожал руки военнослужащим.
https://ria.ru/20240101/putin-1919369584.html
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саратовская область, саратов, вячеслав володин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Саратов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин встретился с участниками СВО в госпитале в Саратове
Володин встретился с участниками СВО в военном госпитале в Саратове
САРАТОВ, 9 янв — РИА Новости.
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в 428 военном госпитале в Саратове встретился с участниками специальной военной операции, видеозапись опубликована в Telegram-канале
"Володин. Саратов", посвященном его работе в регионе.
Володин во вторник в своем избирательном округе в Саратовской области побывал в военном госпитале, где пообщался с участниками СВО, которые находятся на лечении.
"У вас как дела, как лечение? Отлично?" - спросил Володин у одного из военнослужащих.
Собеседник ответил Володину, что "отлично".
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
1 из 2
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
2 из 2
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
1 из 2
Вячеслав Володин во время посещения госпиталя в Саратове
2 из 2
"Может быть, какие-то просьбы есть, предложения?" - спросил спикер Госдумы, обращаясь к другому военнослужащему.
"Хватает, достаточно всего <...> Лечение отличное происходит, персонал хороший", - ответил ему участник спецоперации.
"Выздоравливайте", - завершил беседу Володин и пожал руки военнослужащим.
Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил