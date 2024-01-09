https://ria.ru/20240109/gosobvinenie-1920358657.html

Гособвинение запросило 16 лет колонии главе челябинского отделения ПФР

Гособвинение запросило 16 лет колонии главе челябинского отделения ПФР - РИА Новости, 09.01.2024

Гособвинение запросило 16 лет колонии главе челябинского отделения ПФР

Гособвинение просит суд назначить 16 лет колонии строгого режима управляющему регионального отделения Пенсионного фонда России Челябинской области Виктору... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:13

2024-01-09T17:13

2024-01-09T17:13

происшествия

россия

челябинская область

пенсионный фонд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв - РИА Новости. Гособвинение просит суд назначить 16 лет колонии строгого режима управляющему регионального отделения Пенсионного фонда России Челябинской области Виктору Чернобровину, а также 13 лет колонии экс-сотруднику фонда Рудольфу Зайцеву, обвиняемым в получении взяток, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщалось, Чернобровин в 2012 году заключил госконтракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов, в итоге федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей. Кроме того, с июня 2016 года по август 2019 года он получил от руководителей частных охранных предприятий взятку в виде прогулочного катера стоимостью 600 тысяч рублей и 3,4 миллиона рублей за беспрепятственное заключение госконтрактов по охране зданий территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Челябинской области. А с августа 2019 года по июль 2021 года обвиняемые – Чернобровин и начальник административно-хозяйственного отдела регионального ПФР Зайцев - совместно получили взятку в размере около 28 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за заключение госконтракта на охрану зданий. "Обвинение попросило суд признать Чернобровина виновным по пункту "в" части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере) и назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет строгого режима со штрафом в сумме 210 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет", - говорится в сообщении. Второму фигуранту - Зайцеву, обвиняемому по части 6 статьи 290 УК РФ - предложено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 85,5 миллиона рублей, также с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html

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происшествия, россия, челябинская область, пенсионный фонд рф