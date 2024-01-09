https://ria.ru/20240109/glioblastoma-1920225464.html

Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга

Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга - РИА Новости, 09.01.2024

Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга

Пациентка новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава успешно справилась с самой агрессивной... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:20

2024-01-09T08:20

2024-01-09T12:12

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НОВОСИБИРСК, 9 янв — РИА Новости. Пациентка новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава успешно справилась с самой агрессивной опухолью мозга — глиобластомой, рассказали в клинике. Сорокавосьмилетняя жительница Кемеровской области узнала диагноз пять лет назад, в июне 2018 года. У нее обнаружили глиобластому — наиболее злокачественную опухоль мозга, для которой характерен стремительный рост и глубокое внедрение в здоровые окружающие ткани. Радикально удалить глиобластому практически невозможно, во всем мире применяется только один протокол лечения — максимально возможное удаление опухоли и проведение лучевой терапии в комплексе с химиотерапией. "В 2018 мы провели такой курс химиолучевой терапии нашей пациентке и верили в успех, несмотря на то что, по мировым данным, безрецидивный период у пациентов с глиобластомой, как правило, составляет лишь около 12-14 месяцев. При этом были обстоятельства, которые ухудшали прогноз: у пациентки возникли индивидуальные осложнения в виде панцитопении тяжелой степени (резкого снижения количества всех типов клеток крови — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) и двусторонняя пневмония", — рассказала заведующая отделением радиотерапии центра Мешалкина Елена Самойлова.Она пояснила, что онкологи и трансфузиологи помогали в коррекции с помощью заместительной терапии, переливания тромбомассы, антибактериальной и противогрибковой терапии. Состояние удалось стабилизировать, а пациентку выписать домой, но еще год показатели ее крови восстанавливались до нормы. Из-за этого женщине нельзя было проходить химиотерапию дальше. "Тем не менее по прошествии пяти лет именно эта пациентка — в числе пяти счастливчиков, которые по общемировой статистике выживают из ста пациентов, встретившихся с глиобластомой", — подчеркнула Самойлова. Сейчас женщина живет полной жизнью и ощущает себя полностью здоровой: ходит в походы, сплавляется на байдарках, добавили в клинике. Новых очагов опухоли в головном мозге не обнаружено. В дальнейшем она должна будет периодически проходить обследования, но сейчас фиксируется достижение стойкой ремиссии.

https://ria.ru/20240105/operatsii-1919788912.html

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здоровье - общество, россия, новосибирск, кемеровская область