Рейтинг@Mail.ru
Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:20 09.01.2024 (обновлено: 12:12 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/glioblastoma-1920225464.html
Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга
Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга - РИА Новости, 09.01.2024
Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга
Пациентка новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава успешно справилась с самой агрессивной... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:20
2024-01-09T12:12
хорошие новости
здоровье - общество
россия
новосибирск
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915071918_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_1636b7f4eff0ee0e8b8ca5bcb544133a.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 янв — РИА Новости. Пациентка новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава успешно справилась с самой агрессивной опухолью мозга — глиобластомой, рассказали в клинике. Сорокавосьмилетняя жительница Кемеровской области узнала диагноз пять лет назад, в июне 2018 года. У нее обнаружили глиобластому — наиболее злокачественную опухоль мозга, для которой характерен стремительный рост и глубокое внедрение в здоровые окружающие ткани. Радикально удалить глиобластому практически невозможно, во всем мире применяется только один протокол лечения — максимально возможное удаление опухоли и проведение лучевой терапии в комплексе с химиотерапией. &quot;В 2018 мы провели такой курс химиолучевой терапии нашей пациентке и верили в успех, несмотря на то что, по мировым данным, безрецидивный период у пациентов с глиобластомой, как правило, составляет лишь около 12-14 месяцев. При этом были обстоятельства, которые ухудшали прогноз: у пациентки возникли индивидуальные осложнения в виде панцитопении тяжелой степени (резкого снижения количества всех типов клеток крови — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) и двусторонняя пневмония&quot;, — рассказала заведующая отделением радиотерапии центра Мешалкина Елена Самойлова.Она пояснила, что онкологи и трансфузиологи помогали в коррекции с помощью заместительной терапии, переливания тромбомассы, антибактериальной и противогрибковой терапии. Состояние удалось стабилизировать, а пациентку выписать домой, но еще год показатели ее крови восстанавливались до нормы. Из-за этого женщине нельзя было проходить химиотерапию дальше. "Тем не менее по прошествии пяти лет именно эта пациентка — в числе пяти счастливчиков, которые по общемировой статистике выживают из ста пациентов, встретившихся с глиобластомой", — подчеркнула Самойлова. Сейчас женщина живет полной жизнью и ощущает себя полностью здоровой: ходит в походы, сплавляется на байдарках, добавили в клинике. Новых очагов опухоли в головном мозге не обнаружено. В дальнейшем она должна будет периодически проходить обследования, но сейчас фиксируется достижение стойкой ремиссии.
https://ria.ru/20240105/operatsii-1919788912.html
россия
новосибирск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915071918_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d39a6b65101c2e9ae4414a215fa280be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, новосибирск, кемеровская область
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Россия, Новосибирск, Кемеровская область
Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга

В Новосибирске врачи успешно излечили самую агрессивную опухоль мозга у женщины

© iStock.com / Morsa ImagesВрачи проводят МРТ пациентке
Врачи проводят МРТ пациентке - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© iStock.com / Morsa Images
Врачи проводят МРТ пациентке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 янв — РИА Новости. Пациентка новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава успешно справилась с самой агрессивной опухолью мозга — глиобластомой, рассказали в клинике.
Сорокавосьмилетняя жительница Кемеровской области узнала диагноз пять лет назад, в июне 2018 года. У нее обнаружили глиобластому — наиболее злокачественную опухоль мозга, для которой характерен стремительный рост и глубокое внедрение в здоровые окружающие ткани. Радикально удалить глиобластому практически невозможно, во всем мире применяется только один протокол лечения — максимально возможное удаление опухоли и проведение лучевой терапии в комплексе с химиотерапией.
«

"В 2018 мы провели такой курс химиолучевой терапии нашей пациентке и верили в успех, несмотря на то что, по мировым данным, безрецидивный период у пациентов с глиобластомой, как правило, составляет лишь около 12-14 месяцев. При этом были обстоятельства, которые ухудшали прогноз: у пациентки возникли индивидуальные осложнения в виде панцитопении тяжелой степени (резкого снижения количества всех типов клеток крови — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) и двусторонняя пневмония", — рассказала заведующая отделением радиотерапии центра Мешалкина Елена Самойлова.

Она пояснила, что онкологи и трансфузиологи помогали в коррекции с помощью заместительной терапии, переливания тромбомассы, антибактериальной и противогрибковой терапии. Состояние удалось стабилизировать, а пациентку выписать домой, но еще год показатели ее крови восстанавливались до нормы. Из-за этого женщине нельзя было проходить химиотерапию дальше.
"Тем не менее по прошествии пяти лет именно эта пациентка — в числе пяти счастливчиков, которые по общемировой статистике выживают из ста пациентов, встретившихся с глиобластомой", — подчеркнула Самойлова.
Сейчас женщина живет полной жизнью и ощущает себя полностью здоровой: ходит в походы, сплавляется на байдарках, добавили в клинике. Новых очагов опухоли в головном мозге не обнаружено. В дальнейшем она должна будет периодически проходить обследования, но сейчас фиксируется достижение стойкой ремиссии.
Операционная - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Эксперт спрогнозировал, когда роботы смогут заменить хирургов
5 января, 10:06
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоРоссияНовосибирскКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала