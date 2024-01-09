https://ria.ru/20240109/girlyanda-1920348503.html
Жителя Новгорода оштрафовали за гирлянду с украинским лозунгом
Жителя Новгорода оштрафовали за гирлянду с украинским лозунгом - РИА Новости, 09.01.2024
Жителя Новгорода оштрафовали за гирлянду с украинским лозунгом
Житель Великого Новгорода, украсивший балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов, оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:39
2024-01-09T16:39
2024-01-09T16:43
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Житель Великого Новгорода, украсивший балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов, оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Новгородского районного суда. В новогоднюю ночь горожане заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украiнi!" - лозунгом признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). Жители вызвали полицию. Приехавшие правоохранители составили протокол о дискредитации армии РФ. Мужчина пояснил, что гирлянду с микроконтроллером купил на AliExpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи украинских националистов он не знал. Гирлянду полиция изъяла. "Кульчицкас осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации... Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление суда не вступило в законную силу.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240109/strim-1920323102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, великий новгород, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Великий Новгород, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Новгорода оштрафовали за гирлянду с украинским лозунгом
Жителя Новгорода оштрафовали за гирлянду с лозунгом украинских националистов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Житель Великого Новгорода, украсивший балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов, оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Новгородского районного суда.
В новогоднюю ночь горожане заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украiнi!" - лозунгом признанной экстремистской и запрещенной в России
"Украинской повстанческой армии
"* (УПА*). Жители вызвали полицию. Приехавшие правоохранители составили протокол о дискредитации армии РФ. Мужчина пояснил, что гирлянду с микроконтроллером купил на AliExpress
. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи украинских националистов он не знал. Гирлянду полиция изъяла.
"Кульчицкас осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации... Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление суда не вступило в законную силу.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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