https://ria.ru/20240109/girlyanda-1920348503.html

Жителя Новгорода оштрафовали за гирлянду с украинским лозунгом

Жителя Новгорода оштрафовали за гирлянду с украинским лозунгом - РИА Новости, 09.01.2024

Жителя Новгорода оштрафовали за гирлянду с украинским лозунгом

Житель Великого Новгорода, украсивший балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов, оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:39

2024-01-09T16:39

2024-01-09T16:43

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Житель Великого Новгорода, украсивший балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов, оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Новгородского районного суда. В новогоднюю ночь горожане заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украiнi!" - лозунгом признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). Жители вызвали полицию. Приехавшие правоохранители составили протокол о дискредитации армии РФ. Мужчина пояснил, что гирлянду с микроконтроллером купил на AliExpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи украинских националистов он не знал. Гирлянду полиция изъяла. "Кульчицкас осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации... Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление суда не вступило в законную силу.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240109/strim-1920323102.html

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Кирилл Волков

происшествия, великий новгород, россия, украина, ситуация в днр и лнр