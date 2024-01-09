https://ria.ru/20240109/gaza-1920401414.html
ХАМАС заявило об убийстве 22 израильских военных за последнюю неделю
ХАМАС заявило об убийстве 22 израильских военных за последнюю неделю - РИА Новости, 09.01.2024
ХАМАС заявило об убийстве 22 израильских военных за последнюю неделю
Официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что бойцы движения убили 22 израильских солдата и... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T22:01
2024-01-09T22:01
2024-01-09T22:03
в мире
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восточный иерусалим
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что бойцы движения убили 22 израильских солдата и поразили 42 единицы военной техники Израиля за последнюю неделю. "За прошедшую неделю бойцам "Аль-Кассама" удалось полностью или частично уничтожить 42 единицы военной техники, и наши бойцы подтвердили убийство 22 сионистских (израильских) солдат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Убейды. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило об убийстве 22 израильских военных за последнюю неделю
"Аль-Кассам" заявили об убийстве 22 израильских военных за последнюю неделю
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что бойцы движения убили 22 израильских солдата и поразили 42 единицы военной техники Израиля за последнюю неделю.
"За прошедшую неделю бойцам "Аль-Кассама" удалось полностью или частично уничтожить 42 единицы военной техники, и наши бойцы подтвердили убийство 22 сионистских (израильских) солдат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Убейды.
Израиль объявил войну системе здравоохранения Газы, считает эксперт ООН
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Израиль начал новый этап противостояния "Хезболле", считает эксперт
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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