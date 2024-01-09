https://ria.ru/20240109/gaza-1920326747.html

ВОЗ рассказала о ситуации с больницами в секторе Газа

ВОЗ рассказала о ситуации с больницами в секторе Газа - РИА Новости, 09.01.2024

ВОЗ рассказала о ситуации с больницами в секторе Газа

В настоящее время в секторе Газа частично функционируют 15 больниц, случаи инфекционных заболеваний продолжают расти, заявил на брифинге в Женеве представитель... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:40

2024-01-09T15:40

2024-01-09T15:40

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ЖЕНЕВА, 9 янв – РИА Новости. В настоящее время в секторе Газа частично функционируют 15 больниц, случаи инфекционных заболеваний продолжают расти, заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн. "Частично функционируют 15 больниц - девять на юге и шесть на севере, где две работают с трудом. В общей сложности 21 из 36 больниц в секторе Газа не функционирует. Полностью функционируют три полевых госпиталя – госпиталь ОАЭ, иорданский госпиталь и полевой госпиталь Рафаха, под управлением "Врачей без границ", - сказал он. По данным ВОЗ, с 7 октября в Газе было зарегистрировано не менее 471 тысячи случаев инфекционных заболеваний, таких как респираторные инфекции или диарея. "Перемещение населения, зима, нарушения в области здравоохранения, водоснабжения, санитарии, голод, загрязненная вода – коктейль для болезней", - отметил Пеперкорн. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа