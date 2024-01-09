Новый премьер Франции посетит пострадавший от наводнений регион
BFMTV: новый премьер Франции Атталь посетит пострадавший от наводнений регион
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ближайшее время направится с первым визитом в должности в департамент Па-де-Кале на севере страны, который недавно сильно пострадал от наводнений, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
Ранее во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение занимавшего пост министра образования 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра. Таким образом, он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики после Лорана Фабиуса, который в 1984 году стал главой кабмина в возрасте 37 лет.
"Первая поездка Габриэля Атталя в роли премьер-министра должна состояться в Па-де-Кале сегодня или завтра", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жителей севера Франции оставались без электричества из-за сильных наводнений в регионе, вызванных обильными дождями. Больше всех от непогоды пострадал департамент Па-де-Кале, где без света оставались 8,5 тысячи человек. Служба гражданской безопасности Франции сообщила в воскресенье о начале откачки воды собственными средствами и с помощью насосов, поставленных Нидерландами, Словакией и Чехией, что позволяет суммарно откачивать 63 480 кубометров воды в час.
Это не первый эпизод сильных наводнений в регионе за последние несколько месяцев. В ноябре минувшего года север Франции столкнулся с рекордным ливнями и высокими волнами. Несколько дней подряд Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" отмечала наивысший - "красный" - статус природной угрозы в регионе. Тысячи людей столкнулись с перебоями в водоснабжении, сотни домохозяйств остались без электричества, несколько человек пострадали.
Ущерб от сильных наводнений в департаменте Па-де-Кале превысил 100 миллионов евро, при этом только восстановление дорог обойдется в 50 миллионов евро.