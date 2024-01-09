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Новый премьер Франции посетит пострадавший от наводнений регион - РИА Новости, 09.01.2024
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16:46 09.01.2024 (обновлено: 17:08 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920350616.html
Новый премьер Франции посетит пострадавший от наводнений регион
Новый премьер Франции посетит пострадавший от наводнений регион - РИА Новости, 09.01.2024
Новый премьер Франции посетит пострадавший от наводнений регион
Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ближайшее время направится с первым визитом в должности в департамент Па-де-Кале на севере страны, который... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:46
2024-01-09T17:08
в мире
франция
нидерланды
габриэль атталь
лоран фабиус
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ближайшее время направится с первым визитом в должности в департамент Па-де-Кале на севере страны, который недавно сильно пострадал от наводнений, сообщил во вторник телеканал BFMTV. Ранее во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение занимавшего пост министра образования 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра. Таким образом, он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики после Лорана Фабиуса, который в 1984 году стал главой кабмина в возрасте 37 лет. "Первая поездка Габриэля Атталя в роли премьер-министра должна состояться в Па-де-Кале сегодня или завтра", - говорится в сообщении телеканала. Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жителей севера Франции оставались без электричества из-за сильных наводнений в регионе, вызванных обильными дождями. Больше всех от непогоды пострадал департамент Па-де-Кале, где без света оставались 8,5 тысячи человек. Служба гражданской безопасности Франции сообщила в воскресенье о начале откачки воды собственными средствами и с помощью насосов, поставленных Нидерландами, Словакией и Чехией, что позволяет суммарно откачивать 63 480 кубометров воды в час. Это не первый эпизод сильных наводнений в регионе за последние несколько месяцев. В ноябре минувшего года север Франции столкнулся с рекордным ливнями и высокими волнами. Несколько дней подряд Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" отмечала наивысший - "красный" - статус природной угрозы в регионе. Тысячи людей столкнулись с перебоями в водоснабжении, сотни домохозяйств остались без электричества, несколько человек пострадали. Ущерб от сильных наводнений в департаменте Па-де-Кале превысил 100 миллионов евро, при этом только восстановление дорог обойдется в 50 миллионов евро.
https://ria.ru/20240109/attal-1920285367.html
https://ria.ru/20240109/makron-1920315142.html
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920244328.html
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в мире, франция, нидерланды, габриэль атталь, лоран фабиус
В мире, Франция, Нидерланды, Габриэль Атталь, Лоран Фабиус
Новый премьер Франции посетит пострадавший от наводнений регион

BFMTV: новый премьер Франции Атталь посетит пострадавший от наводнений регион

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINГабриэль Атталь и Эммануэль Макрон
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ближайшее время направится с первым визитом в должности в департамент Па-де-Кале на севере страны, который недавно сильно пострадал от наводнений, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
Ранее во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение занимавшего пост министра образования 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра. Таким образом, он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики после Лорана Фабиуса, который в 1984 году стал главой кабмина в возрасте 37 лет.
Вновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Биография Габриэля Атталя
Вчера, 15:13
"Первая поездка Габриэля Атталя в роли премьер-министра должна состояться в Па-де-Кале сегодня или завтра", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жителей севера Франции оставались без электричества из-за сильных наводнений в регионе, вызванных обильными дождями. Больше всех от непогоды пострадал департамент Па-де-Кале, где без света оставались 8,5 тысячи человек. Служба гражданской безопасности Франции сообщила в воскресенье о начале откачки воды собственными средствами и с помощью насосов, поставленных Нидерландами, Словакией и Чехией, что позволяет суммарно откачивать 63 480 кубометров воды в час.
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Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции
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Это не первый эпизод сильных наводнений в регионе за последние несколько месяцев. В ноябре минувшего года север Франции столкнулся с рекордным ливнями и высокими волнами. Несколько дней подряд Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" отмечала наивысший - "красный" - статус природной угрозы в регионе. Тысячи людей столкнулись с перебоями в водоснабжении, сотни домохозяйств остались без электричества, несколько человек пострадали.
Ущерб от сильных наводнений в департаменте Па-де-Кале превысил 100 миллионов евро, при этом только восстановление дорог обойдется в 50 миллионов евро.
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В миреФранцияНидерландыГабриэль АттальЛоран Фабиус
 
 
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