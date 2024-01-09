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Оппозиция во Франции раскритиковала назначение Атталя на пост премьера - РИА Новости, 09.01.2024
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15:23 09.01.2024 (обновлено: 15:56 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920321857.html
Оппозиция во Франции раскритиковала назначение Атталя на пост премьера
Оппозиция во Франции раскритиковала назначение Атталя на пост премьера - РИА Новости, 09.01.2024
Оппозиция во Франции раскритиковала назначение Атталя на пост премьера
Оппозиционные партии во Франции раскритиковали назначение 34-летнего Габриэля Атталя новым главой кабмина, назвав его "очередным макронистом". РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:23
2024-01-09T15:56
в мире
франция
эммануэль макрон
лоран фабиус
эрик земмур
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Оппозиционные партии во Франции раскритиковали назначение 34-летнего Габриэля Атталя новым главой кабмина, назвав его "очередным макронистом". Ранее во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение занимавшего пост министра образования 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра. Таким образом, он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики после Лорана Фабиуса, который в 1984 году стал главой кабмина в возрасте 37 лет. "Макронистка была заменена макронистом, который заменит макронистов другими макронистами. Эмануэль Макрон – как юла: если он перестанет вращаться по кругу, он упадет", - написал в X бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Матильда Пано, которую цитирует телеканал BFMTV, также назвала Атталя "Макроном-младшим, специализирующимся в презрении и высокомерии". Основатель LFI Жан-Люк Меланшон, в свою очередь, отметил, что Атталь "вернулся к своей роли официального представителя". "Роль премьер-министра испарилась. Президентский монарх правит один со своей свитой. Горе народу, чьи короли – дети", - написал политик в X. Глава партии республиканцев в Сенате Бруно Ретайо отметил, что для того, чтобы стать хорошим премьер-министром, Атталь должен "порвать с макронизмом". "Мы будем судить Атталя по его действиям. Он будет хорошим премьер-министром, если будет вести хорошую для Франции политику: восстановление бюджетных средств, возвращение власти и реконструкция разрушенных общественных служб. Но для этого необходим глубокий разрыв с макронизмом. Есть ли у Атталя для этого желание и характер?" - написал он в Х. По мнению лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Жордана Барелля, президент Франции Эммануэль Макрон, которого, согласно последнему опросу Elabe для издания Echos, поддерживают лишь 27% французов, хочет использовать популярность Атталя. "Назначая Габриэля Атталя в Матиньонский дворец, Эммануэль Макрон хочет уцепиться за его популярность в опросах, чтобы облегчить боль неизбежного конца своего правления. Но он, скорее, рискует способствовать его падению как эфемерного министра образования", - написал Барделля в Х.
https://ria.ru/20240109/attal-1920285367.html
https://ria.ru/20240109/makron-1920315142.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, лоран фабиус, эрик земмур
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Лоран Фабиус, Эрик Земмур
Оппозиция во Франции раскритиковала назначение Атталя на пост премьера

Оппозиция во Франции раскритиковала назначение 34-летнего Атталя премьером

© AFP 2024 / BERTRAND GUAYГабриэль Атталь
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2024 / BERTRAND GUAY
Габриэль Атталь. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Оппозиционные партии во Франции раскритиковали назначение 34-летнего Габриэля Атталя новым главой кабмина, назвав его "очередным макронистом".
Ранее во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение занимавшего пост министра образования 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра. Таким образом, он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики после Лорана Фабиуса, который в 1984 году стал главой кабмина в возрасте 37 лет.
Вновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Биография Габриэля Атталя
Вчера, 15:13
"Макронистка была заменена макронистом, который заменит макронистов другими макронистами. Эмануэль Макрон – как юла: если он перестанет вращаться по кругу, он упадет", - написал в X бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур.
Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Матильда Пано, которую цитирует телеканал BFMTV, также назвала Атталя "Макроном-младшим, специализирующимся в презрении и высокомерии".
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции
Вчера, 15:00
Основатель LFI Жан-Люк Меланшон, в свою очередь, отметил, что Атталь "вернулся к своей роли официального представителя".
"Роль премьер-министра испарилась. Президентский монарх правит один со своей свитой. Горе народу, чьи короли – дети", - написал политик в X.
Глава партии республиканцев в Сенате Бруно Ретайо отметил, что для того, чтобы стать хорошим премьер-министром, Атталь должен "порвать с макронизмом".
"Мы будем судить Атталя по его действиям. Он будет хорошим премьер-министром, если будет вести хорошую для Франции политику: восстановление бюджетных средств, возвращение власти и реконструкция разрушенных общественных служб. Но для этого необходим глубокий разрыв с макронизмом. Есть ли у Атталя для этого желание и характер?" - написал он в Х.
По мнению лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Жордана Барелля, президент Франции Эммануэль Макрон, которого, согласно последнему опросу Elabe для издания Echos, поддерживают лишь 27% французов, хочет использовать популярность Атталя.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции
Вчера, 13:14
"Назначая Габриэля Атталя в Матиньонский дворец, Эммануэль Макрон хочет уцепиться за его популярность в опросах, чтобы облегчить боль неизбежного конца своего правления. Но он, скорее, рискует способствовать его падению как эфемерного министра образования", - написал Барделля в Х.
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЛоран ФабиусЭрик Земмур
 
 
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