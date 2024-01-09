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Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени - РИА Новости, 09.01.2024
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16:26 09.01.2024 (обновлено: 17:59 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/fake-1920344722.html
Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени
Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени - РИА Новости, 09.01.2024
Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени
Сайт РИА Новости Крым предупредил в своем Telegram-канале о рассылаемых от его имени фейках. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:26
2024-01-09T17:59
симферополь
новости агентства
происшествия
риа новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Сайт РИА Новости Крым предупредил в своем Telegram-канале о рассылаемых от его имени фейках. "От имени РИА Новости Крым запускают фейки. Редакция не имеет к этому отношения. Будьте внимательны", — говорится в посте.Публикацию сопровождает скрин сообщения, которое якобы распространило информагентство. В нем говорится о взрыве и эвакуации из крупного отеля на Южном берегу Крыма.Сайт РИА Новости Крым входит в состав регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
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симферополь, новости агентства, происшествия, риа новости, миа "россия сегодня"
Симферополь, Новости агентства, Происшествия, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени

Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени в соцсетях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Сайт РИА Новости Крым предупредил в своем Telegram-канале о рассылаемых от его имени фейках.
"От имени РИА Новости Крым запускают фейки. Редакция не имеет к этому отношения. Будьте внимательны", — говорится в посте.
Публикацию сопровождает скрин сообщения, которое якобы распространило информагентство. В нем говорится о взрыве и эвакуации из крупного отеля на Южном берегу Крыма.
Сайт РИА Новости Крым входит в состав регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Вид города Владикавказа - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу
1 января, 21:22
 
СимферопольНовости агентстваПроисшествияРИА НовостиМИА "Россия сегодня"
 
 
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