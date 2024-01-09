https://ria.ru/20240109/fake-1920344722.html
Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени
Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени - РИА Новости, 09.01.2024
Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени
Сайт РИА Новости Крым предупредил в своем Telegram-канале о рассылаемых от его имени фейках. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:26
2024-01-09T16:26
2024-01-09T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Сайт РИА Новости Крым предупредил в своем Telegram-канале о рассылаемых от его имени фейках. "От имени РИА Новости Крым запускают фейки. Редакция не имеет к этому отношения. Будьте внимательны", — говорится в посте.Публикацию сопровождает скрин сообщения, которое якобы распространило информагентство. В нем говорится о взрыве и эвакуации из крупного отеля на Южном берегу Крыма.Сайт РИА Новости Крым входит в состав регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
https://ria.ru/20240101/osetiya-1919402013.html
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Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени
Сайт РИА Новости Крым предупредил о фейках, рассылаемых от его имени в соцсетях