https://ria.ru/20240109/elektrichestvo-1920284373.html

В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества

В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 09.01.2024

В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества

В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества в результате разгулявшейся на территории страны метели, сообщили во вторник в компании Premier... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:49

2024-01-09T12:49

2024-01-09T12:49

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества в результате разгулявшейся на территории страны метели, сообщили во вторник в компании Premier Energy, занимающейся электроснабжением центра и юга республики. "Благодаря непрерывным работам оперативных групп подавляющее большинство потребителей, оставшихся без электричества из-за непогоды, были снова подключены. По оперативной ситуации в сетях по состоянию на 11.00 (12.00 по мск – ред.) вторника, 9 января, в 7 населенных пунктах по-прежнему частично нет электричества, но работы продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Уточняется, что на проводниках ЛЭП по-прежнему большие слои наледи, что продолжает создавать проблемы для электросетей. В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения было затруднено. Школьные зимние каникулы, которые должны были завершиться 9 января, будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны.

https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html

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в мире, молдавия