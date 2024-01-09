https://ria.ru/20240109/elektrichestvo-1920284373.html
В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества
В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 09.01.2024
В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества
В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества в результате разгулявшейся на территории страны метели, сообщили во вторник в компании Premier... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:49
2024-01-09T12:49
2024-01-09T12:49
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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества в результате разгулявшейся на территории страны метели, сообщили во вторник в компании Premier Energy, занимающейся электроснабжением центра и юга республики. "Благодаря непрерывным работам оперативных групп подавляющее большинство потребителей, оставшихся без электричества из-за непогоды, были снова подключены. По оперативной ситуации в сетях по состоянию на 11.00 (12.00 по мск – ред.) вторника, 9 января, в 7 населенных пунктах по-прежнему частично нет электричества, но работы продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Уточняется, что на проводниках ЛЭП по-прежнему большие слои наледи, что продолжает создавать проблемы для электросетей. В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения было затруднено. Школьные зимние каникулы, которые должны были завершиться 9 января, будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны.
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в мире, молдавия
В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества
Premier Energy: в Молдавии 7 населенных пунктов остаются без электричества
КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости.
В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества в результате разгулявшейся на территории страны метели, сообщили во вторник в компании Premier Energy
, занимающейся электроснабжением центра и юга республики.
"Благодаря непрерывным работам оперативных групп подавляющее большинство потребителей, оставшихся без электричества из-за непогоды, были снова подключены. По оперативной ситуации в сетях по состоянию на 11.00 (12.00 по мск – ред.) вторника, 9 января, в 7 населенных пунктах по-прежнему частично нет электричества, но работы продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Уточняется, что на проводниках ЛЭП по-прежнему большие слои наледи, что продолжает создавать проблемы для электросетей.
В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения было затруднено. Школьные зимние каникулы, которые должны были завершиться 9 января, будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны.
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