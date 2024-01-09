https://ria.ru/20240109/ekvador-1920410081.html

Президент Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки

Президент Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки - РИА Новости, 10.01.2024

Президент Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-09T23:58

2024-01-09T23:58

2024-01-10T00:16

в мире

эквадор

кито

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников."Признать наличие внутреннего вооруженного конфликта ... Приказать вооруженным силам провести военные операции в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок, указанных в статье 4 настоящего Указа", - говорится в тексте документа.В тексте документа перечислены более 20 местных и международных банд, подлежащих нейтрализации, в составе крупнейших из них насчитываются десятки тысяч человек.Накануне президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.Перед сообщением и указом Нобоа о внутреннем конфликте неизвестные в масках с оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле и взяли в заложники ведущих в студии. В прямом эфире бандиты засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". После этого инцидента ряд национальных СМИ эвакуировали своих сотрудников из студий и офисов.

https://ria.ru/20240109/ecuador-1920408971.html

эквадор

кито

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, кито