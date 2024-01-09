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Президент Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки
Президент Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки - РИА Новости, 10.01.2024
Президент Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-09T23:58
2024-01-09T23:58
2024-01-10T00:16
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников."Признать наличие внутреннего вооруженного конфликта ... Приказать вооруженным силам провести военные операции в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок, указанных в статье 4 настоящего Указа", - говорится в тексте документа.В тексте документа перечислены более 20 местных и международных банд, подлежащих нейтрализации, в составе крупнейших из них насчитываются десятки тысяч человек.Накануне президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.Перед сообщением и указом Нобоа о внутреннем конфликте неизвестные в масках с оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле и взяли в заложники ведущих в студии. В прямом эфире бандиты засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". После этого инцидента ряд национальных СМИ эвакуировали своих сотрудников из студий и офисов.
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в мире, эквадор, кито
Президент Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки
Президент Эквадора Нобоа приказал армии нейтрализовать преступные группировки
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
«
"Признать наличие внутреннего вооруженного конфликта ... Приказать вооруженным силам провести военные операции в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок, указанных в статье 4 настоящего Указа", - говорится в тексте документа.
В тексте документа перечислены более 20 местных и международных банд, подлежащих нейтрализации, в составе крупнейших из них насчитываются десятки тысяч человек.
Накануне президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито
и городе Мачала на юго-западе страны.
Перед сообщением и указом Нобоа о внутреннем конфликте неизвестные в масках с оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле и взяли в заложники ведущих в студии. В прямом эфире бандиты засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". После этого инцидента ряд национальных СМИ эвакуировали своих сотрудников из студий и офисов.
Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию