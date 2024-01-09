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Мэр эквадорской столицы Кито призвал ввести в город армию из-за беспорядков - РИА Новости, 09.01.2024
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18:08 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ekvador-1920371266.html
Мэр эквадорской столицы Кито призвал ввести в город армию из-за беспорядков
Мэр эквадорской столицы Кито призвал ввести в город армию из-за беспорядков - РИА Новости, 09.01.2024
Мэр эквадорской столицы Кито призвал ввести в город армию из-за беспорядков
Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков и похищения полицейских, которые преступные группировки страны организовали в ответ реорганизацию... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:08
2024-01-09T18:08
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков и похищения полицейских, которые преступные группировки страны организовали в ответ реорганизацию тюрем и объявления режима чрезвычайной ситуации, усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов, об этом говорится в заявлении мэра Пабела Муньоса. "Я приказал всем службам муниципалитета Кито увеличить свое присутствие в общественных местах и быть готовыми к действиям в координации с правительством в случае инцидентов. Мы усилим меры безопасности в критически важных районах и государственных службах города. Просим правительство страны задействовать армию на стратегических объектах города, чтобы гарантировать их работу", - говорится в сообщении Муньоса, опубликованном в блоге муниципальной администрации в соцсети Х. Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора сообщила, что неизвестные похитили четырех сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны. Новые бунты по меньшей мере в шести исправительных центрах Эквадора начались на фоне рейдов властей, направленных на поиск оружия и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. В ходе воскресных обысков в тюрьме Гуаякиля власти не обнаружили в этом учреждении заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником страны.
https://ria.ru/20240105/kokain-1919880095.html
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в мире, кито, эквадор, гуаякиль
В мире, Кито, Эквадор, Гуаякиль
Мэр эквадорской столицы Кито призвал ввести в город армию из-за беспорядков

Мэр Кито Муньоса призвал ввести в город армию из-за беспорядков

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков и похищения полицейских, которые преступные группировки страны организовали в ответ реорганизацию тюрем и объявления режима чрезвычайной ситуации, усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов, об этом говорится в заявлении мэра Пабела Муньоса.
"Я приказал всем службам муниципалитета Кито увеличить свое присутствие в общественных местах и быть готовыми к действиям в координации с правительством в случае инцидентов. Мы усилим меры безопасности в критически важных районах и государственных службах города. Просим правительство страны задействовать армию на стратегических объектах города, чтобы гарантировать их работу", - говорится в сообщении Муньоса, опубликованном в блоге муниципальной администрации в соцсети Х.
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Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.
Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора сообщила, что неизвестные похитили четырех сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.
Новые бунты по меньшей мере в шести исправительных центрах Эквадора начались на фоне рейдов властей, направленных на поиск оружия и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. В ходе воскресных обысков в тюрьме Гуаякиля власти не обнаружили в этом учреждении заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником страны.
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