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Восемь мирных жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ в первую неделю года - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/donbass-1920344943.html
Восемь мирных жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ в первую неделю года
Восемь мирных жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ в первую неделю года - РИА Новости, 09.01.2024
Восемь мирных жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ в первую неделю года
Восемь мирных жителей погибли, 44 пострадали, включая одного ребенка, с 1 по 8 января наступившего 2024 года в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:27
2024-01-09T16:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, 44 пострадали, включая одного ребенка, с 1 по 8 января наступившего 2024 года в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 1 по 8 января нового 2024 года погибли восемь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 44, включая одного ребенка. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9129 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 328, среди них 843 ребенка.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Восемь мирных жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ в первую неделю года

Омбудсмен: в ДНР в первую неделю года от обстрелов ВСУ погибли 8 мирных жителей

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, 44 пострадали, включая одного ребенка, с 1 по 8 января наступившего 2024 года в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 1 по 8 января нового 2024 года погибли восемь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 44, включая одного ребенка.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9129 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 328, среди них 843 ребенка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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