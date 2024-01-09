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Восемь мирных жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ в первую неделю года

Восемь мирных жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ в первую неделю года - РИА Новости, 09.01.2024

Восемь мирных жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ в первую неделю года

Восемь мирных жителей погибли, 44 пострадали, включая одного ребенка, с 1 по 8 января наступившего 2024 года в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:27

2024-01-09T16:27

2024-01-09T16:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, 44 пострадали, включая одного ребенка, с 1 по 8 января наступившего 2024 года в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 1 по 8 января нового 2024 года погибли восемь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 44, включая одного ребенка. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9129 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 328, среди них 843 ребенка.

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины, происшествия