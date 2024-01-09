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В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю - РИА Новости, 09.01.2024
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16:20 09.01.2024
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В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю
В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю - РИА Новости, 09.01.2024
В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю
Девять мирных жителей погибли и еще 44, в том числе ребенок, получили ранения в предновогоднюю неделю в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:20
2024-01-09T16:20
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли и еще 44, в том числе ребенок, получили ранения в предновогоднюю неделю в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 декабря погибли девять мирных жителей. За тот же период пострадали 44 человека, в том числе ребенок. Отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9121 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 284, среди них 842 ребенка.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия, донбасс, донецк
Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия, Донбасс, Донецк
В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю

Омбудсмен: в ДНР 9 человек погибли из-за обстрелов в предновогоднюю неделю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота сотрудников СК РФ на месте обстрела в Донецке
Работа сотрудников СК РФ на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа сотрудников СК РФ на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли и еще 44, в том числе ребенок, получили ранения в предновогоднюю неделю в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 декабря погибли девять мирных жителей. За тот же период пострадали 44 человека, в том числе ребенок.
Отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9121 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 284, среди них 842 ребенка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествияДонбассДонецк
 
 
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