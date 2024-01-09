https://ria.ru/20240109/donbass-1920344005.html

В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю

В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю - РИА Новости, 09.01.2024

В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю

Девять мирных жителей погибли и еще 44, в том числе ребенок, получили ранения в предновогоднюю неделю в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:20

2024-01-09T16:20

2024-01-09T16:20

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

донбасс

донецк

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли и еще 44, в том числе ребенок, получили ранения в предновогоднюю неделю в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 декабря погибли девять мирных жителей. За тот же период пострадали 44 человека, в том числе ребенок. Отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9121 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 284, среди них 842 ребенка.

донецкая народная республика

украина

донбасс

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия, донбасс, донецк