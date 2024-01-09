https://ria.ru/20240109/dokhody-1920284251.html

Москва передала Минску технологию борьбы с отмыванием преступных доходов

Москва передала Минску технологию борьбы с отмыванием преступных доходов - РИА Новости, 09.01.2024

Москва передала Минску технологию борьбы с отмыванием преступных доходов

Россия передала Белоруссии технологию для борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщил комитет госконтроля (КГК) республики. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:49

2024-01-09T12:49

2024-01-09T16:28

технологии

россия

белоруссия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Россия передала Белоруссии технологию для борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщил комитет госконтроля (КГК) республики. "Новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма внедрены в деятельность департамента финансового мониторинга КГК", - сообщает ведомство в Telegram-канале, уточнив, что технология предназначена для построения аналитических систем и ситуационных центров. По данным КГК Белоруссии, "данная технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать". В ведомстве отметили, что работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в республике, "но и поможет в проведении международных финансовых расследований". "Технология передана Комитету государственного контроля "Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга" (МУМЦФМ) (Российская Федерация) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества", - отметили в КГК.

https://ria.ru/20240109/rassledovanie-1920240504.html

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технологии, россия, белоруссия