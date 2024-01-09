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Москва передала Минску технологию борьбы с отмыванием преступных доходов - РИА Новости, 09.01.2024
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12:49 09.01.2024 (обновлено: 16:28 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/dokhody-1920284251.html
Москва передала Минску технологию борьбы с отмыванием преступных доходов
Москва передала Минску технологию борьбы с отмыванием преступных доходов - РИА Новости, 09.01.2024
Москва передала Минску технологию борьбы с отмыванием преступных доходов
Россия передала Белоруссии технологию для борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщил комитет госконтроля (КГК) республики. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:49
2024-01-09T16:28
технологии
россия
белоруссия
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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Россия передала Белоруссии технологию для борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщил комитет госконтроля (КГК) республики. "Новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма внедрены в деятельность департамента финансового мониторинга КГК", - сообщает ведомство в Telegram-канале, уточнив, что технология предназначена для построения аналитических систем и ситуационных центров. По данным КГК Белоруссии, "данная технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать". В ведомстве отметили, что работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в республике, "но и поможет в проведении международных финансовых расследований". "Технология передана Комитету государственного контроля "Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга" (МУМЦФМ) (Российская Федерация) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества", - отметили в КГК.
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технологии, россия, белоруссия
Технологии, Россия, Белоруссия, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Москва передала Минску технологию борьбы с отмыванием преступных доходов

Россия передала Белоруссии технологию для борьбы с отмыванием преступных доходов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Россия передала Белоруссии технологию для борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщил комитет госконтроля (КГК) республики.
«
"Новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма внедрены в деятельность департамента финансового мониторинга КГК", - сообщает ведомство в Telegram-канале, уточнив, что технология предназначена для построения аналитических систем и ситуационных центров.
По данным КГК Белоруссии, "данная технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать". В ведомстве отметили, что работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в республике, "но и поможет в проведении международных финансовых расследований".
"Технология передана Комитету государственного контроля "Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга" (МУМЦФМ) (Российская Федерация) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества", - отметили в КГК.
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