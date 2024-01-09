https://ria.ru/20240109/diabet-1920381769.html

В Минздраве рассказали о дистанционном наблюдении за пациентами с диабетом

В Минздраве рассказали о дистанционном наблюдении за пациентами с диабетом - РИА Новости, 09.01.2024

В Минздраве рассказали о дистанционном наблюдении за пациентами с диабетом

Пилотный проект по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом идет успешно, нарушений положений программы не... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:07

2024-01-09T19:07

2024-01-09T19:07

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909596147_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a43dee64dd024e9e82d0be144bbfa0c4.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пилотный проект по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом идет успешно, нарушений положений программы не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. В 2023 году в 19 медицинских организациях шести субъектов Российской Федерации, на территории которых установлен экспериментальный правовой режим, проводился пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента с использованием информационной системы "Персональные медицинские помощники". "По результатам мониторинга реализации ЭПР отмечались лишь единичные случаи нарушения работы медицинских изделий, потребовавшие их ремонта и замены. Сведения о неблагоприятных событиях при применении платформы ПМП не поступали. Нарушения положений программы ЭПР не выявлены", - говорится в сообщении. На конец 2023 года дистанционным наблюдением были охвачены более 12 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, к платформе персональных медицинских помощников подключено более 9,5 тысяч медизделий с функцией дистанционной передачи данных, уточнили в пресс-службе. В 2024 году будет дана оценка эффективности технологии дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с целью принятия решения об использовании платформы персональных медицинских помощников в сфере здравоохранения и о масштабировании результатов пилотного проекта, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20231121/nauka-1910644852.html

https://ria.ru/20231219/nauka-1916435955.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия