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В Минздраве рассказали о дистанционном наблюдении за пациентами с диабетом
В Минздраве рассказали о дистанционном наблюдении за пациентами с диабетом - РИА Новости, 09.01.2024
В Минздраве рассказали о дистанционном наблюдении за пациентами с диабетом
Пилотный проект по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом идет успешно, нарушений положений программы не... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:07
2024-01-09T19:07
2024-01-09T19:07
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пилотный проект по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом идет успешно, нарушений положений программы не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. В 2023 году в 19 медицинских организациях шести субъектов Российской Федерации, на территории которых установлен экспериментальный правовой режим, проводился пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента с использованием информационной системы "Персональные медицинские помощники". "По результатам мониторинга реализации ЭПР отмечались лишь единичные случаи нарушения работы медицинских изделий, потребовавшие их ремонта и замены. Сведения о неблагоприятных событиях при применении платформы ПМП не поступали. Нарушения положений программы ЭПР не выявлены", - говорится в сообщении. На конец 2023 года дистанционным наблюдением были охвачены более 12 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, к платформе персональных медицинских помощников подключено более 9,5 тысяч медизделий с функцией дистанционной передачи данных, уточнили в пресс-службе. В 2024 году будет дана оценка эффективности технологии дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с целью принятия решения об использовании платформы персональных медицинских помощников в сфере здравоохранения и о масштабировании результатов пилотного проекта, отметили в Минздраве.
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
В Минздраве рассказали о дистанционном наблюдении за пациентами с диабетом
Минздрав: проект по дистанционному наблюдению за больными диабетом идет успешно
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пилотный проект по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом идет успешно, нарушений положений программы не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
В 2023 году в 19 медицинских организациях шести субъектов Российской Федерации, на территории которых установлен экспериментальный правовой режим, проводился пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента с использованием информационной системы "Персональные медицинские помощники".
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"По результатам мониторинга реализации ЭПР отмечались лишь единичные случаи нарушения работы медицинских изделий, потребовавшие их ремонта и замены. Сведения о неблагоприятных событиях при применении платформы ПМП не поступали. Нарушения положений программы ЭПР не выявлены", - говорится в сообщении.
На конец 2023 года дистанционным наблюдением были охвачены более 12 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, к платформе персональных медицинских помощников подключено более 9,5 тысяч медизделий с функцией дистанционной передачи данных, уточнили в пресс-службе.
В 2024 году будет дана оценка эффективности технологии дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с целью принятия решения об использовании платформы персональных медицинских помощников в сфере здравоохранения и о масштабировании результатов пилотного проекта, отметили в Минздраве.
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