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В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника - РИА Новости, 09.01.2024
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11:09 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/blagoveschensk-1920252093.html
В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника
В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника - РИА Новости, 09.01.2024
В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника
Посетитель ночного бара в Благовещенске погиб, получив удар от охранника и свалившись в шахту лифта с высоты пятого этажа, сообщает СУСК Приамурья во вторник. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:09
2024-01-09T11:09
происшествия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Посетитель ночного бара в Благовещенске погиб, получив удар от охранника и свалившись в шахту лифта с высоты пятого этажа, сообщает СУСК Приамурья во вторник. По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 31 декабря минувшего года. В ходе ссоры один из охранников ночного бара сильно ударил 37-летнего мужчину ногой в грудь - тот упал на закрытые двери лифта, которые проломились под его весом. Продолжая падение, мужчина выпал в открывшийся проем шахты лифта, получив травму головы, от которой скончался на месте. "По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в релизе. Двадцатиоднолетний сотрудник охраны заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.
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происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника

Посетитель бара в Благовещенске после удара охранника упал в шахту лифта и умер

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Посетитель ночного бара в Благовещенске погиб, получив удар от охранника и свалившись в шахту лифта с высоты пятого этажа, сообщает СУСК Приамурья во вторник.
По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 31 декабря минувшего года. В ходе ссоры один из охранников ночного бара сильно ударил 37-летнего мужчину ногой в грудь - тот упал на закрытые двери лифта, которые проломились под его весом. Продолжая падение, мужчина выпал в открывшийся проем шахты лифта, получив травму головы, от которой скончался на месте.
"По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в релизе.
Двадцатиоднолетний сотрудник охраны заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.
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