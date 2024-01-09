https://ria.ru/20240109/bespilotniki-1920313113.html

В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК

В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК - РИА Новости, 09.01.2024

В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК

Два дрона упали на инфраструктурный объект в Орле, начался пожар, который оперативно локализовали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:54

2024-01-09T14:54

2024-01-09T16:08

орел

происшествия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Два дрона упали на инфраструктурный объект в Орле, начался пожар, который оперативно локализовали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram."На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь", — говорится в публикации.На месте ЧП работают экстренные службы.Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал сохранять бдительность.Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над областным центром сработала система ПВО.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920007776.html

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орел, происшествия