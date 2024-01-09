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В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК - РИА Новости, 09.01.2024
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14:54 09.01.2024 (обновлено: 16:08 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bespilotniki-1920313113.html
В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК
В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК - РИА Новости, 09.01.2024
В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК
Два дрона упали на инфраструктурный объект в Орле, начался пожар, который оперативно локализовали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:54
2024-01-09T16:08
орел
происшествия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Два дрона упали на инфраструктурный объект в Орле, начался пожар, который оперативно локализовали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.&quot;На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь&quot;, — говорится в публикации.На месте ЧП работают экстренные службы.Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал сохранять бдительность.Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над областным центром сработала система ПВО.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.
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орел, происшествия
Орел, Происшествия
В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК

Клычков: в Орле два дрона упали на объект ТЭК, пожар оперативно локализовали

© Фото из соцсетейДым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
© Фото из соцсетей
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Два дрона упали на инфраструктурный объект в Орле, начался пожар, который оперативно локализовали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.
«

"На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь", — говорится в публикации.

На месте ЧП работают экстренные службы.
Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал сохранять бдительность.
Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над областным центром сработала система ПВО.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.
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