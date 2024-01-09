В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК
Клычков: в Орле два дрона упали на объект ТЭК, пожар оперативно локализовали
© Фото из соцсетейДым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
© Фото из соцсетей
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Два дрона упали на инфраструктурный объект в Орле, начался пожар, который оперативно локализовали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.
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"На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь", — говорится в публикации.
На месте ЧП работают экстренные службы.
Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал сохранять бдительность.
Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над областным центром сработала система ПВО.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.