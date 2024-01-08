https://ria.ru/20240108/zolotoy_globus-1920112272.html
Назван лучший драматический сериал по версии "Золотого глобуса"
Назван лучший драматический сериал по версии "Золотого глобуса" - РИА Новости, 08.01.2024
Назван лучший драматический сериал по версии "Золотого глобуса"
Четвертый, финальный сезон сериала "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал", 81-я церемония вручения награды проходит в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T06:54
2024-01-08T06:54
2024-01-08T06:54
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Четвертый, финальный сезон сериала "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал", 81-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале CBS. Семейная сага о борьбе внутри клана медиамагната Логана Роя выходила на канале HBO с 2018 по 2023 год и регулярно получала различные награды. Ранее на этой же церемонии "Золотой глобус" за мужскую и женскую роль получили актеры из "Наследников" Киран Калкин и Сара Снук, а также Мэттью Макфэдьен и Алан Рак, отмеченные за роли второго плана. Лучшим комедийным сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Медведь". Ранее оба ведущих актера в нем, Аллен Уайт и Айо Эдебири, завоевали "Золотой глобус" в актерских номинациях. Награды в категории мини-сериал удостоена "Грызня", а лучшими актерами в мини-сериале стали задействованные в нем Али Вонг и Стивен Ян.
https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html
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hbo, лос-анджелес
Культура, HBO, Лос-Анджелес
Назван лучший драматический сериал по версии "Золотого глобуса"
"Наследники" получили "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал"
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости.
Четвертый, финальный сезон сериала "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал", 81-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале CBS
.
Семейная сага о борьбе внутри клана медиамагната Логана Роя выходила на канале HBO
с 2018 по 2023 год и регулярно получала различные награды.
Ранее на этой же церемонии "Золотой глобус" за мужскую и женскую роль получили актеры из "Наследников" Киран Калкин и Сара Снук, а также Мэттью Макфэдьен и Алан Рак, отмеченные за роли второго плана.
Лучшим комедийным сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Медведь". Ранее оба ведущих актера в нем, Аллен Уайт и Айо Эдебири, завоевали "Золотой глобус" в актерских номинациях. Награды в категории мини-сериал удостоена "Грызня", а лучшими актерами в мини-сериале стали задействованные в нем Али Вонг и Стивен Ян.
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