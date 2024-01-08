https://ria.ru/20240108/zemletryasenie-1920166844.html
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 08.01.2024
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:34
2024-01-08T16:34
2024-01-08T16:34
в мире
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землетрясение
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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 16.19 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километра.
https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920123635.html
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в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
AFAD: землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья