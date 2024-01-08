https://ria.ru/20240108/zemletryasenie-1920166844.html

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 08.01.2024

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:34

2024-01-08T16:34

2024-01-08T16:34

в мире

турция

землетрясение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg

АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 16.19 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километра.

https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920123635.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, землетрясение