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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 08.01.2024
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16:34 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/zemletryasenie-1920166844.html
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 08.01.2024
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:34
2024-01-08T16:34
в мире
турция
землетрясение
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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 16.19 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километра.
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в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

AFAD: землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 16.19 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километра.
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