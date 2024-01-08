https://ria.ru/20240108/zemletryasenie-1920108161.html
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет - РИА Новости, 08.01.2024
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
К этому часу информации о пострадавших среди россиян при землетрясении в районе полуострова Ното в Японии от экстренных служб не поступало, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:19
2024-01-08T05:19
2024-01-08T05:19
исикава
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ниигата (город)
алексей криворучко
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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. К этому часу информации о пострадавших среди россиян при землетрясении в районе полуострова Ното в Японии от экстренных служб не поступало, сообщил РИА Новости вице-консул Российской Федерации в Ниигате Алексей Криворучко. "Информации о пострадавших российских гражданах к нам не поступало. Мы постоянно находимся на связи со всеми японскими экстренными службами, и в случае поступления информации о пострадавших российских гражданах мы будем об этом незамедлительно проинформированы", - сообщил дипломат. В понедельник стало известно, что число погибших при землетрясении в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь. В воскресенье сообщалось, что более 2300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. В субботу из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. Более 1370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет 28,8 тысяч человек. На месте работают 5900 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919951255.html
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исикава, япония, ниигата (город), алексей криворучко, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире
Исикава, Япония, Ниигата (город), Алексей Криворучко, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
Генконсульство: данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиян нет
ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. К этому часу информации о пострадавших среди россиян при землетрясении в районе полуострова Ното в Японии от экстренных служб не поступало, сообщил РИА Новости вице-консул Российской Федерации в Ниигате Алексей Криворучко.
«
"Информации о пострадавших российских гражданах к нам не поступало. Мы постоянно находимся на связи со всеми японскими экстренными службами, и в случае поступления информации о пострадавших российских гражданах мы будем об этом незамедлительно проинформированы", - сообщил дипломат.
В понедельник стало известно, что число погибших при землетрясении в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава
1 января возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь. В воскресенье сообщалось, что более 2300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
В субботу из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину.
Более 1370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет 28,8 тысяч человек. На месте работают 5900 сотрудников сил самообороны.
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4