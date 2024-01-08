https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920111131.html

Украинцы ответили Зеленскому, захотевшему "преподать урок" России

Украинцы ответили Зеленскому, захотевшему "преподать урок" России - РИА Новости, 08.01.2024

Украинцы ответили Зеленскому, захотевшему "преподать урок" России

Пользователи социальной сети X с Украины гневно отреагировали на выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал "преподать России урок". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:18

2024-01-08T06:18

2024-01-08T06:18

в мире

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украина

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X с Украины гневно отреагировали на выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал "преподать России урок".Зеленский во время шведской конференции "Народ и оборона" заявил, что Европа должна преподать России урок, объясняющий, что "агрессия" не может привести к добру."Убирайся вон, фашистский ублюдок", — возмутился Biathlon."Военные действия должны были закончиться через две недели!!! Обещания... ложь!!! Фуу..." — написала Maria."Трепло, ты все осквернил. Твоя кадровая политика — это друзья, коррупционеры и бездари. Экономика развалена, отношения с союзниками испорчены. Или начинай переговоры о замораживании конфликта. Или бери свою стаю и идите сами в окопы", — призвал Dnipro(petro)."Надеюсь на скорейшее прекращение огня и примирение с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — написал hiroyuki Komori.

https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920101282.html

https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html

россия

украина

европа

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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский