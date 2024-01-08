Рейтинг@Mail.ru
Украинцы ответили Зеленскому, захотевшему "преподать урок" России - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920111131.html
Украинцы ответили Зеленскому, захотевшему "преподать урок" России
Украинцы ответили Зеленскому, захотевшему "преподать урок" России - РИА Новости, 08.01.2024
Украинцы ответили Зеленскому, захотевшему "преподать урок" России
Пользователи социальной сети X с Украины гневно отреагировали на выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал "преподать России урок". РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T06:18
2024-01-08T06:18
в мире
россия
украина
европа
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47bf5554c5ca55f58214e51fb255b92.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X с Украины гневно отреагировали на выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал "преподать России урок".Зеленский во время шведской конференции "Народ и оборона" заявил, что Европа должна преподать России урок, объясняющий, что "агрессия" не может привести к добру."Убирайся вон, фашистский ублюдок", — возмутился Biathlon."Военные действия должны были закончиться через две недели!!! Обещания... ложь!!! Фуу..." — написала Maria."Трепло, ты все осквернил. Твоя кадровая политика — это друзья, коррупционеры и бездари. Экономика развалена, отношения с союзниками испорчены. Или начинай переговоры о замораживании конфликта. Или бери свою стаю и идите сами в окопы", — призвал Dnipro(petro)."Надеюсь на скорейшее прекращение огня и примирение с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — написал hiroyuki Komori.
https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920101282.html
https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f596bb301458cc325b8d94a137734f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский

Украинцы ответили Зеленскому, захотевшему "преподать урок" России

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X с Украины гневно отреагировали на выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал "преподать России урок".
Зеленский во время шведской конференции "Народ и оборона" заявил, что Европа должна преподать России урок, объясняющий, что "агрессия" не может привести к добру.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале
01:31
"Убирайся вон, фашистский ублюдок", — возмутился Biathlon.
«
"Военные действия должны были закончиться через две недели!!! Обещания... ложь!!! Фуу..." — написала Maria.
"Трепло, ты все осквернил. Твоя кадровая политика — это друзья, коррупционеры и бездари. Экономика развалена, отношения с союзниками испорчены. Или начинай переговоры о замораживании конфликта. Или бери свою стаю и идите сами в окопы", — призвал Dnipro(petro).
"Надеюсь на скорейшее прекращение огня и примирение с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — написал hiroyuki Komori.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
"Это риск": назван удар, который Запад готовит из-за Белгорода
05:04
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала