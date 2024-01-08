https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920123635.html

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 168

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 168 - РИА Новости, 08.01.2024

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 168

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 168, на связь не выходят 323 человека, передает агентство Киодо. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:29

2024-01-08T09:29

2024-01-08T10:09

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

исикава

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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 168, на связь не выходят 323 человека, передает агентство Киодо.Ранее сообщалось о 161 погибшем и 103 не выходящих на связь. Число тех, с кем не удается связаться, возросло за счет того, что город Вадзима сообщил о 281 человеке, чье местонахождение и безопасность власти не могут подтвердить. Город оказался в одном из эпицентров серии землетрясений, масштаб трагедии здесь до сих пор не могут полностью оценить, в том числе и из-за пожара на торговой улице, который начался после землетрясения и в результате которого сгорело около 200 домов.Несколько дней назад мэр сообщил журналистам, что под завалами могут оставаться не менее 100 человек, хотя днем ранее он говорил о 40-50.Кроме того, в сложном положении оказался и город Судзу. Из-за разрушения дорог и коммуникаций тут тоже до сих пор неясны масштабы разрушений. Спасатели и местные власти физически не могут добраться до некоторых районов.Ситуация в пострадавших районах усугубляется из-за снегопадов и холодов. В Судзу выпало около 12 сантиметров снега, в Вадзиме — около девяти, и это может стать причиной новых обрушений при продолжающихся подземных толчках. Кроме того, снегопад замедляет работы по восстановлению дорог, без чего нельзя доставить помощь в наиболее пострадавшие районы.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии, в районе полуострова Ното, в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года объявили угрозу большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн достигала 4,2 метра.Более 1370 домов частично или полностью разрушены, под завалами могут оставаться люди. Накануне, через 124 часа после землетрясения, из-под развалин дома в городе Судзу вытащили живой 90-летнюю женщину.Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств, а без света — более 18 тысяч. В префектуре Исикава открыли 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет 28,8 тысяч человек. На месте работают около шести тысяч сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240107/zemletryasenie-1920080730.html

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава