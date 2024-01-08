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За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков - РИА Новости, 08.01.2024
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07:12 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920113189.html
За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков
За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков - РИА Новости, 08.01.2024
За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков
За неделю после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава здесь произошло 1214 подземных толчков выше одного балла по семибалльной... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T07:12
2024-01-08T07:12
в мире
исикава
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. За неделю после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава здесь произошло 1214 подземных толчков выше одного балла по семибалльной шкале, принятой в Японии, сообщил телеканал NHK. Метеорологи предупреждали, что в течение недели после землетрясения следует опасаться сильных подземных толчков. Из-за разрушения дорог и коммуникаций через неделю после землетрясения масштабы разрушений до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу. Спасатели и местные власти физически не могут добраться до ряда районов, чтобы оценить масштаб катастрофы. Это относится и к числу разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших. Ситуация в пострадавших районах усугубляется за счет снегопадов и холодной погоды около 0 до плюс 4 градусов в условиях, когда до сих пор тысячи домохозяйств остаются без света и воды. Выпавший снег - в городе Судзу до 12 сантиметров, в Вадзиме до 9 - может стать причиной новых обрушений зданий, скопившись на крышах домов, при продолжающихся подземных толчках. Снегопад также замедляет работы по восстановлению дорог – главное условие, чтобы доставить помощь в наиболее пострадавшие районы. Число погибших при землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января на утро понедельника возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь. Накануне стало известно, что более 2300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года - угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Ранее из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. Более 1370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет 28,8 тысяч человек. На месте работают 5900 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240108/zemletryasenie-1920108161.html
https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919942142.html
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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Исикава, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков

NHK: за неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. За неделю после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава здесь произошло 1214 подземных толчков выше одного балла по семибалльной шкале, принятой в Японии, сообщил телеканал NHK.
Метеорологи предупреждали, что в течение недели после землетрясения следует опасаться сильных подземных толчков.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
05:19
Из-за разрушения дорог и коммуникаций через неделю после землетрясения масштабы разрушений до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу. Спасатели и местные власти физически не могут добраться до ряда районов, чтобы оценить масштаб катастрофы. Это относится и к числу разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших.
Ситуация в пострадавших районах усугубляется за счет снегопадов и холодной погоды около 0 до плюс 4 градусов в условиях, когда до сих пор тысячи домохозяйств остаются без света и воды. Выпавший снег - в городе Судзу до 12 сантиметров, в Вадзиме до 9 - может стать причиной новых обрушений зданий, скопившись на крышах домов, при продолжающихся подземных толчках. Снегопад также замедляет работы по восстановлению дорог – главное условие, чтобы доставить помощь в наиболее пострадавшие районы.
Число погибших при землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января на утро понедельника возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь. Накануне стало известно, что более 2300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года - угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
Ранее из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину.
Более 1370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет 28,8 тысяч человек. На месте работают 5900 сотрудников сил самообороны.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека
6 января, 14:33
 
В миреИсикаваЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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