https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920113189.html

За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков

За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков - РИА Новости, 08.01.2024

За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков

За неделю после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава здесь произошло 1214 подземных толчков выше одного балла по семибалльной... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:12

2024-01-08T07:12

2024-01-08T07:12

в мире

исикава

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. За неделю после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава здесь произошло 1214 подземных толчков выше одного балла по семибалльной шкале, принятой в Японии, сообщил телеканал NHK. Метеорологи предупреждали, что в течение недели после землетрясения следует опасаться сильных подземных толчков. Из-за разрушения дорог и коммуникаций через неделю после землетрясения масштабы разрушений до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу. Спасатели и местные власти физически не могут добраться до ряда районов, чтобы оценить масштаб катастрофы. Это относится и к числу разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших. Ситуация в пострадавших районах усугубляется за счет снегопадов и холодной погоды около 0 до плюс 4 градусов в условиях, когда до сих пор тысячи домохозяйств остаются без света и воды. Выпавший снег - в городе Судзу до 12 сантиметров, в Вадзиме до 9 - может стать причиной новых обрушений зданий, скопившись на крышах домов, при продолжающихся подземных толчках. Снегопад также замедляет работы по восстановлению дорог – главное условие, чтобы доставить помощь в наиболее пострадавшие районы. Число погибших при землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января на утро понедельника возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь. Накануне стало известно, что более 2300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года - угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Ранее из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. Более 1370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет 28,8 тысяч человек. На месте работают 5900 сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240108/zemletryasenie-1920108161.html

https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919942142.html

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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году